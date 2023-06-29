«Палмейрас» — «Боливар». Зачем Клаудиньо, когда есть Эндрик?

30 июня состоится матч 6-го тура Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 1.14. Успех боливийцев оценён экспертами в 23.0. Ставки на ничью принимаются за 7.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар» 30 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар» (30.06.2023)

30 июня запланированы четыре встречи 6-го тура Кубка Либертадорес. Отдельное внимание уделим игре между бразильским «Палмейрасом» и боливийским «Боливаром», которая пройдёт на стадионе «Аллиянс Парк» в Сан-Паулу. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

На групповом этапе Кубка Либертадорес борьба не утихает. В группе С перед последним туром положение весьма интересное. «Палмейрас» и «Боливар» располагаются на первом и втором местах с 12 очками, тогда как «Барселона» и «Серро Портеньо» с тремя очками находятся на последних строчках.

«Тоттенхэм» объявил о переходе Мэддисона.

Зелёно-белые на групповом этапе проиграли лишь в 1-м туре в гостях «Боливару» (1:3), далее клуб одержал четыре победы кряду с общим счётом 11:3. Он продемонстрировал отличный футбол. В Серии А команда занимает четвёртую строчку, победив в шести встречах и в четырёх сыграв вничью за 12 туров.

«Боливар» в группе тоже уступил лишь в одной встрече, но эквадорской «Барселоне» (1:2). В остальных четырёх матчах клуб выиграл с суммарным счётом 10:1. История очных встреч насчитывает лишь три матча, в которых два раза побеждал «Палмейрас».

Матч должен получиться результативным, ведь клубы будут мотивированны. Борьба за первую строчку в группе вышла на первый план. Также напомним, что в прошлом году зелёно-белые дошли до полуфинала Кубка Либертадорес, уступив «Атлетико Паранаэнсе».

«Барселоне» предложили € 100 млн за появление клуба-клона в Катаре.

«Боливар», в свою очередь, даже не прошёл в групповую стадию. Уровень клубов сильно отличается, но в этом сезоне боливийцы выглядят увереннее. Однако всё равно фаворитом встречи считаются хозяева. Уровень лиг разный, а «Палмейрас» дома проиграл лишь раз за последние пять встреч.

Преимущество хозяев очевидно, поэтому проверим ставку на победу «Палмейрас» с форой (-2) за 1.69. В составе бразильской команды есть молодой Эндрик, с которым подписал контракт «Реал». Он за две встречи в Кубке Либертадорес забил один гол. За 10 встреч в Серии А у него три мяча.

Интересно, что на днях появилась информация о том, что бразильский клуб планирует сделать предложение «Зениту». По слухам, не отпугивают «Палмейрас» даже крупные суммы за Клаудиньо. Однако сам футболист опроверг информацию, но кто знает, что происходит на самом деле. В любом случае в этом матче такой игрок, как Клаудиньо, не понадобился бы.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар» 30 июня 2023 года

«Палмейрас» мотивирован поквитаться за поражение в гостях — единственное на этом групповом этапе. Плюс соперник на выезде выступает слабо и уровень его подготовки не такой высокий. У хозяев хватает сил и опыта. Они дошли в прошлом году до полуфинала турнира, плюс в составе есть опытные и звёздные футболисты, которые могут решить исход.

Ставка: победа «Палмейраса» с форой (-2) за 1.69.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

«Арсенал» объявил о переходе Хаверца.

Моуринью пропустит старт нового сезона Серии А из-за дисквалификации.

Вратарь «Челси» Эдуард Менди перешёл в «Аль-Ахли».

Глушаков: у меня есть много зарубежных вариантов.