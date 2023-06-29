Леброн Джеймс исполнит мечту и сыграет с сыном в НБА. Заканчивать карьеру пока рано

После разгромного поражения в серии с «Денвер Наггетс» — 0-4, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поставил под сомнение своё дальнейшее пребывание в НБА. На пресс-конференции он заявил, что должен многое обдумать.

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Неужели один из лучших игроков в истории баскетбола близок к завершению карьеры? Верить в это не хочется от слова совсем. С другой стороны, Джеймсу уже 38 лет, и рано или поздно речь об этом должна была зайти. Сколько ещё времени четырёхкратный чемпион НБА будет радовать нас своими выступлениями?

Джеймс давно стал легендой

Мотивации продолжать играть у Леброна не так уж и много. Он является лучшим снайпером в истории регулярных сезонов и плей-офф НБА. Кроме того, Джеймс входит в топ-5 по передачам, реализованным штрафным и сыгранным минутам, а также в топ-10 по сыгранным матчам, перехватам и трёхочковым попаданиям.

Леброн Джеймс золотыми буквами вписал своё имя в историю баскетбола. Дальше укреплять наследие просто некуда. Впрочем, так было и до того, как звёздной форвард решил продлить контракт с «озёрниками» с опцией игрока на сезон-2024/2025. Всё дело в том, что он хочет исполнить давнюю мечту.

Сыграть с сыном — главная цель Короля

Думается, слова Джеймса после неудачной серии с «Денвером» — лишь защитная реакция. Такое сокрушительное поражение выведет из эмоционального равновесия кого угодно. В конце концов, задолго до минувшего сезона у 38-летнего баскетболиста было заветное желание, которое в ближайшем будущем может стать явью.

Леброн Джеймс рассматривает вариант с завершением карьеры.

Неоднократно Леброн говорил, что мечтает сыграть за одну команду со своим старшим сыном — Бронни. В 2024 году парень после одного обязательного сезона в университете Южной Калифорнии выставит свою кандидатуру на драфт НБА. Велика вероятность, что он будет выбран в первом раунде.

Леброн говорил, что готов пойти практически на всё ради того, чтобы сыграть с Бронни. Он с пониманием отмечал, что это его мечта, и это не означает, что у Бронни такая же. Однако Король всегда достигал желаемого. Если он поставил цель, то, скорее всего, она будет достигнута.

Главное — здоровье

Стоит отметить, что в плей-офф Джеймс играл с травмой ноги, которую повредил ещё в феврале. Тогда ему пришлось пропустить месяц. Обошлось без хирургического вмешательства, но весной повреждение вновь начало беспокоить Короля. Он решил через боль доиграть сезон до конца.

После вылета из плей-офф Леброн отметил, что не знает, в каком состоянии его нога. Остаётся лишь пожелать звёздному форварду «Лейкерс» крепкого здоровья и надеяться, что он не пропустит начало следующего сезона из-за травмы.

Король исполнит мечту

Так или иначе, ждать, что следующий сезон станет для Леброна последним в НБА, на наш взгляд, не стоит. Да, Джеймс уже не так хорош, как раньше. Однако он остаётся звёздным форвардом, оказывающим большое влияние на игру. Скорее всего, он достигнет поставленной цели — сыграет с сыном за одну команду.

Поставить на то, что Леброн Джеймс не завершит карьеру после сезона-2023/2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. На то, что завершит — с коэффициентом 6.50. Хочется верить, что Король ещё не один год будет радовать нас своими выступлениями. На его игре выросло не одно поколение.

Ставка: Леброн Джеймс не завершит карьеру после сезона-2023/2024 за 1.10.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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