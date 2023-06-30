Грузия — Израиль. Это не волшебство, а талант!

1 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Грузия — Израиль. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 2.20. Успех израильтян оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Грузия — Израиль 1 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч Грузия — Израиль не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет подарен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Грузия — Израиль (01.07.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. В самом разгаре Евро-2023 U21. На 1 июля запланированы две встречи 1/4 финала турнира. В самой ранней из них на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси сборная Грузии примет Израиль.

На групповом этапе молодёжная грузинская команда проявила себя просто фантастически. Её не смутило то, что в соперники достались очень сильные команды — Португалия, выигравшая по итогам минувшего розыгрыша турнира серебряные медали, а также Нидерланды и Бельгия.

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«Крестоносцы» вышли в плей-офф впервые в истории и сделали это красиво — с первого места. Они обыграли португальцев (2:0), а с нидерландцами (1:1) и бельгийцами (2:2) сыграли вничью. Во всех этих встречах подопечные Рамаза Сванадзе продемонстрировали характер и невероятную сплочённость.

Не последнюю роль в результатах сыграла поддержка болельщиков. Примечательно, что встреча 2-го тура с Бельгией побила рекорд посещаемости молодёжных чемпионатов Европы. Эмоциональную поддержку своей национальной команде пришли составить почти 42 тысячи фанатов. Футболисты отплатили им сполна.

Также немалый вклад в историческое достижение молодёжной сборной Грузии привнесли футболисты московского «Динамо» — Саба Сазонов и Лука Гагнидзе. Особой похвалы заслуживает защитник. Он отыграл по 90 минут во всех трёх встречах, отметился одним забитым мячом и отлично справился со своими прямыми обязанностями.

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Чего ещё ожидать от таких «крестоносцев»? Они совершили уже три сенсации, продемонстрировав классный контратакующий командный футбол. Во встрече с Израилем они наверняка будут чувствовать себя ещё увереннее. Ряд успешных выступлений в матчах с лидерами и поддержка болельщиков, вне всякого сомнения, придаст им дополнительный импульс энергии.

Сборная Израиля менее успешно выступила на групповом этапе Евро-2023 U21, чем Грузия. Ей очень повезло, что в игре 1-го тура сборная Германии не сумела довести дело до победы. Немцы не реализовали два 11-метровых удара и растранжирили кучу потенциально голевых моментов.

Главным героем матча стал голкипер сборной Израиля Даниэль Перец. Вратарь парировал два пенальти, а также совершил ряд спасений. В частности благодаря его стараниям израильтяне не проиграли во встрече 2-го тура Англии с разгромным счётом. Игра закончилась победой «трёх львов» — 2:0.

Англичане полностью контролировали ход встречи. Сине-белые за весь матч нанесли только один удар в створ, да и с тем голкипер англичан Джеймс Траффорд справился без видимых усилий. Понятно, что уровень соперника был очень высок, но то, что израильтяне не сумели даже навязать ему борьбу, говорит о многом.

В игре 3-го тура с Чехией (1:0) подопечные Гая Лузона выступили гораздо лучше. Они нанесли больше ударов, в частности в створ. Да и в целом израильтяне смотрелись предпочтительнее «львов». Они продемонстрировали более яркий и интересный футбол. Выиграли по делу.

Молодёжная сборная Израиля уже не первый год здорово выступает на международной арене. В прошлом году сине-белые выиграли серебро Евро U19, а в текущем — бронзу ЧМ U20. У них самая молодая заявка на Евро-2023 U21, но это не должно вводить в заблуждение. Эти игроки уже доказали свою состоятельность.

Поэтому выявить фаворита в предстоящем матче довольно проблематично. Скорее всего, игра получится равной, и моментов будет достаточно у обеих команд. С другой стороны, в победу «крестоносцев» всё же верится больше. Домашний стадион даёт им солидное преимущество.

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В составе Грузии до 21 года немало игроков, выступающих за основную сборную. В плане резервов она мало кому уступает из вышедших в плей-офф команд. Если «крестоносцы» продолжат в том же темпе, то вполне смогут побороться за медали. Поставить на их победу в грядущем матче можно с коэффициентом 2.20 в «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Грузия — Израиль 1 июля 2023 года

Грузия пребывает на эмоциональном подъёме. Неслучайно она обыграла Португалию и сыграла вничью с Бельгией и Нидерландами. Поддержка домашних трибун, сплочённость и характер делают «крестоносцев» фаворитами встречи. Сборная Израиля не относится к числу простых соперников. Однако в плей-офф она пробралась не столько благодаря своей игре, сколько за счёт провала немцев. На победу Грузии в «Фонбет» дают 2.20, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа Грузии за 2.20.

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