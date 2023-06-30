«Интер Майами» — «Остин». Бекхэм нуждается в Месси

2 июля состоится матч регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» – «Остин». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из штата Флорида можно с коэффициентом 2.43. Успех техасцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.73. Поставить на ничью предлагают за 3.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Остин» 2 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» – «Остин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Остин» (02.07.2023)

Регулярный сезон МЛС в самом разгаре, места в плей-офф ещё никому не гарантированы, а кто-то и вовсе имеет призрачные шансы на борьбу за трофей. Одним из таких клубов является «Интер Майами», который 2 июля примет «Остин». Стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.

«Интер Майами» выступает в главной лиге США всего четвёртый год, но уже приковывает к себе внимание. В июле игроком клуба, которым владеет Дэвид Бекхэм, станет Лионель Месси. С легендарным аргентинцем «цапли» намерены добиться серьёзного прогресса, ведь ранее они лишь раз смогли добраться до первого раунда плей-офф.

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«Интер» в плохом состоянии. Команда располагается на последнем месте в таблице Восточной конференции, а в МЛС хуже неё только «Колорадо». Атаке катастрофически не хватает мощи, она едва добралась до отметки в один забитый мяч в среднем. У хозяев семь поражений подряд, при которых забито всего пять голов. В трёх последних встречах они проиграли с общим счётом 3:9.

В скором времени часть проблем должна решиться. Во-первых, Месси официально станет игроком «Интер Майами». Во-вторых, чемпиону мира собирается достойное окружение. Приходит Серхио Бускетс, а главным тренером назначен Херардо Мартино, с которым Месси работал не только в «Барселоне», но и в сборной Аргентины. К слову, Мартино уже тренировал в МЛС – с ним «Атланта» была самой результативной в лиге.

С подобным обновлением результат не заставит себя долго ждать, однако мгновенного эффекта не будет. Игра с «Остином» слишком ранняя, чтобы поверить в резкое преображение. Тренеру необходимо привить свои идеи, а новичкам – сыграться. И соперник отнюдь не простой – в марте прошлого года в единственном очном матче «Интер Майами» проиграл со счётом 1:5.

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Впрочем, гораздо важнее состояние команд на текущий момент. И в этом плане у «Остина» заметное преимущество. Гости никак не могут закрепиться в зоне плей-офф Западной конференции, а четыре клуба отстают не более чем на четыре очка. В то же время лишь три очка отделяют техасцев от четвёртого места. Нельзя сказать, что у них нет возможности подняться выше.

«Остин» убедительно преодолел майский кризис, когда не мог победить на протяжении восьми туров подряд. В следующих восьми встречах у него пять побед и три поражения, но лишь одно из них с разгромным счётом. После двух проигрышей в начале июня команда одержала две победы подряд с одинаковым счётом 3:0 над «Далласом» и «Хьюстоном».

С реализацией у «Остина» с недавних пор полный порядок. Удаётся добиваться результата даже без излишней активности двух аргентинских нападающих Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони. Бывшие футболисты «Зенита» остаются лидерами команды по голевым действиям, но теперь на первый план вышел форвард Гьяси Зардес. Американец забивал или ассистировал в трёх последних играх.

Единственной проблемой техасцев можно назвать игру на выезде. В восьми встречах этого сезона они победили всего в двух. В Майами минимального преимущества, скорее, не хватит, особенно со столь мотивированным соперником.

«Интер» в скором времени должен стать сильнее, но не сейчас. Пока он слабее «Остина» во многом. Стоит поверить в обоюдную результативность, так как гости забивают регулярно, и «цапли» дома без гола не останутся. Предлагаем ставку – «Остин» не проиграет и обе забьют за 2.40.

Прогноз и ставка на матч МЛС «Интер Майами» — «Остин» 2 июля 2023 года

Для «Интера» начинается интересная пора. В июле приходят Лионель Месси и Серхио Бускетс, а главным тренером уже стал Херардо Мартино. Хозяева постараются не просто покинуть последнее место, но и побороться за плей-офф, ведь шансы остаются. Однако для успеха потребуется больше времени. «Остин» плохо выступает на выезде, но он стабильнее и обладает качественным нападением. В предстоящей встрече гости раздобудут хотя бы одно очко.

Ставка: «Остин» не проиграет и обе забьют за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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