Яна Куницкая-Сантос— Кэрол Роза. Русская Лисица далека от идеала

Для того, чтобы реабилитироваться после длительного простоя необходимо изменить подход.

2 июля состоится поединок в полулёгком весе между Яной Сантос и Кэрол Розой. Бой станет для россиянки вторым после родов. В первом она уступила 41-летней экс-чемпионке UFC Холли Холм. Удастся ли Лисице реабилитироваться после поражения?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Яна Сантос — Кэрол Роза

Бой между Яной Куницкой и Кэрол Росой состоится 2 июля 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Сантос — Роза

Предполагается, что поединок между Яной Сантос и Кэрол Розой начнётся не раньше 00:20 мск 2 июля 2023 года.

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Смотреть бой Яны Сантос и Кэрол Розы можно на телеканале «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Яна Сантос — Кэрол Роза

Эксперты считают фавориткой Кэрол Розу. Ставки на победу бразильянки принимаются с коэффициентом 1.59. Шансы Яны Сантос оценили коэффициентом 2.47. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 53.0.

Прогноз на бой Яна Сантос — Кэрол Роза

Возвращаться после длительного простоя всегда нелегко, но Яне ещё и досталась в соперники легенда UFC. Да, Холли Холм уже 41 год. Физическая форма у неё не самая лучшая. Однако опыта и техники Дочке проповедника хватило для того, чтобы выиграть бой единогласным решением судей.

Яна выступила не лучшим образом. Она неплохо начала поединок, прижав соперницу к сетке, но на этом положительные моменты закончились. В дальнейшем доминировала 41-летняя американка. Она неоднократно переводила Лисицу в партер, в котором накидывала хаммерфисты.

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Результат вполне закономерен. Сантос не показала ничего нового. К тому, что она прижимает соперниц к сетке и наносит удары коленом давно уже все привыкли. Если бы Яна улучшила стратегию и технику, за её боями было бы куда интереснее наблюдать. Да и побед было бы больше.

Пока же на счету 33-летней россиянки восемь боёв в UFC. Победила она сначала двух возрастных соперниц — Лину Ленсберг и Марион Рено, а затем Юлию Столяренко и Кетлен Виейру. Помимо Холли Холм, Куницкая уступила Крис Сайборг, Аспен Лэдд и Ирэн Алдане.

В отличие от Яны, Кэрол Роза является активно прогрессирующим бойцом. В UFC она провела семь поединков. Победила Лару Прокопио, Ванессу Мело, Джозелин Эдвардс, Бете Коррейю и Лину Ленсберг. Проиграла Саре Макмэнн и Норме Дюмон (в обоих случаях единогласным решением).

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С каждым новым боем 28-летняя бразильянка прибавляет, расширяя собственный арсенал. Однако до UFC она выступала в турнирах, уровень которых был не очень велик. Поэтому громких побед в карьере у Розы пока что нет. Бой с Лисицей — отличный шанс для неё заявить о себе.

К предстоящему поединку Кэрол подходит в хорошей форме. За последние три года она провела пять боёв, в трёх из которых одержала победы. На счету Яны за этот же период времени только три поединка, в двух из которых она уступила.

На что ставить?

Кэрол Роза является не самой неудобной для Яны соперницей. Сантос сталкивалась и с бойцами посильнее, но во всех случаях терпела поражения. Сейчас в её победу тем более верится с трудом. У бразильянки более разнообразный набор ударов, она моложе, выносливее и быстрее.

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Кроме того, Роза подходит к поединку в лучшей физической форме. Для неё бой с россиянкой — шанс доказать свою состоятельность и получить поединок с более сильной соперницей. Сдаётся, эту возможностью Кэрол не упустит. Поставить на её победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Ставка: победа Кэрол Розы за 1.59.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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