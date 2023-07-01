Франция — Украина. Лимит везения исчерпан

2 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Франция — Украина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.60. Успех украинцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Франция — Украина 2 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Франция — Украина (02.07.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. В самом разгаре Евро-2023 U21. На 2 июля запланированы две игры 1/4 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Клуж-Арена» в Румынии встретятся Франция и Украина.

Во всех трёх встречах группового этапа ЧЕ-2023 U21 французы одержали победы. Сначала они обыграли Италию (2:1), а затем Норвегию (1:0) и Швейцарию (4:1). Соперники не из слабых, но трудности возникли у «синих» только с «лазурной командой», дошедшей по итогам минувшего розыгрыша турнира до четвертьфинала.

Малуда: вопрос времени, когда Мбаппе окажется в «Реале».

Норвежцам и швейцарцам подопечных Сильвена Риполля не оставили никаких шансов. Они нанесли целых 15 ударов в створ. Если бы не голкиперы соперников — Кристоффер Клессон и Амир Саипи, французы забили бы ещё больше. Мощность атакующей линии у них просто невероятная.

Есть в этом и заслуга Сильвена Риполля. Он поставил «синим» такой классный атакующий комбинационный футбол, что они выглядят чуть ли не главными претендентами на золотые медали текущего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы. Пугают только травмы.

Угодили в лазарет сразу несколько лидеров сборной Франции — Майкл Олисе и Куадио Коне. Они являются ведущими футболистами «Кристал Пэлас» и мёнхенгладбахской «Боруссии». Потери довольно серьёзные, но Риполль их как будто бы не заметил.

Названа сумма, которую «Зенит» хочет получить за Клаудиньо.

Наставник быстро подобрал выбывшим на длительный период времени футболистам равноценные замены. Сразу же вспоминается основная сборная Франции, дошедшая до финала чемпионата мира в Катаре без половины ведущих игроков. В общем, глубина и качество состава у «трёхцветных» просто фантастические.

Украинцы менее здорово выступили на групповом этапе. Сначала они обыграли Хорватию (2:0) и не без труда победили Румынию (1:0). Затем подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью с Испанией (2:2). Наиболее интересны встречи с «пламенными» и «Красной фурией».

Дело в том, что во встрече с Хорватией не имели права принимать участие полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин. Оба футболиста 19 июня сыграли за основную сборную Украины, а 21 июня, менее чем через 48 часов, уже вышли в составе молодёжной сборной.

Согласно правилам футболист может быть использован в матчах молодёжного и взрослого уровня при условии, что между этими встречами будет два полных календарных дня перерыва. Румынский эксперт отметил, что, если следовать правилам, жёлто-синим должно быть засчитано техническое поражение.

Во встрече с Испанией также произошёл спорный эпизод. Если бы не он, игра наверняка пошла бы по другому сценарию и закончилась поражением украинцев. По ходу встречи голкипер жёлто-синих Руслан Нещерет при попытке сделать вынос уронил мяч. Нападающий «Красной фурии» этим воспользовался и поразил ворота, но судья отменил гол.

Арбитр находился в 50 метрах от эпизода, его помощник не поднимал флаг. Что самое интересное — рефери показал на наушник, хотя система VAR на молодёжном чемпионате Европы станет доступна только с четвертьфинальной стадии. В общем, в плей-офф украинцев могло и не быть.

Поставить на то, что «трёхцветные» выиграют в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Украинская национальная команда до 21 года и так прыгнула выше своей головы. Она впервые за последние 10 лет сумела пройти дальше квалификации на молодёжный чемпионат Европы.

«Милан» объявил о переходе Лофтус-Чика.

У «трёхцветных» гораздо больше ресурсов и лучше результаты. По качеству состава и игры с ними могут сравниться разве что Англия и Португалия.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Франция — Украина 2 июля 2023 года

Франция выглядит явным фаворитом предстоящего матча. У неё очень мощное нападение и отменно поставлен командный футбол. Несмотря на кадровые потери, «синие» разгромили Швейцарию, продемонстрировав классный доминирующий футбол. С украинцами «трёхцветные», скорее всего, сыграют похожим образом. Жёлто-синие противоречиво добыли путёвку в плей-офф. Если бы им засчитали техническое поражение в игре с Хорватией, а во встрече с Испанией не отменили гол, то в 1/4 финала мы увидели бы «пламенных».

Ставка: победа Франции и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

«Барселона» объявила об уходе Юмтити.

«ПСЖ» провёл встречу с окружением Кейна.

«Челси» предложил за полузащитника «Брайтона» Кайседо € 80 млн.

«Аль-Наср» Роналду возглавит тренер «Ботафого» Луиш Каштру.