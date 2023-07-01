Формула-1, Гран-при Австрии. Ферстаппен — хозяин, но Леклера это не пугает

2 июля в городе Шпильберг на арене «Ред Булл Ринг» пройдёт гонка Гран-при Австрии — 10-й этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают главным фаворитом Макса Ферстаппена и предлагают поставить на его победу за 1.20. Если он не выиграет гонку – сыграет 4.00. Шансы Льюиса Хэмилтона оценили в 11.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1, Гран-при Австрии 2 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» уверены в победе пилота команды «Ред Булл», предлагая на это событие коэффициент 1.18. Если гонку в Австрии выиграет «Феррари» — сыграет 7.50. Шансы «Мерседеса» оценили в 10.0. В букмекерской конторе «Фонбет» также можно поставить на то, что самый быстрый круг останется за Максом Ферстаппеном – 1.75. Если его сокомандник Серхио Перес проедет быстрее – сыграет 4.00. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» — Формула-1 (02.07.2023)

Гран-при Австрии Формулы-1 2023 года пройдёт на любимой трассе Макса Ферстаппена. На кольце «Ред Булл Ринга» за последние несколько лет прошло немало фантастических гонок, в которых австрийская команда одержала много побед.

В 2018 году Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, выдержав вызов со стороны «Феррари» и «Мерседеса». В 2019 году победу ему принесла захватывающая битва с Шарлем Леклером. Макс будет иметь преимущество, ведь это его домашняя арена, как и всей команды «Ред Булл». Он четыре раза побеждал на этой трассе, а поддержка, которую он получает здесь, может сравниться только с той, которую ему дают в родном Зандворте.

Ферстаппен стал победителем спринта Гран-при Австрии.

Никому не понравился новый формат спринта, который был заявлен в Баку. В числе тех, кто остался недоволен, Макс Ферстаппен. Только Стефано Доменикали отозвался об этом положительно. Он выразил мнение, что необходимо пробовать что-то новое, и счёл это хорошей идеей.

Синоптики обещают, что в день гонки может пролиться дождь. В таком случае гонщикам придётся отойти от привычного плана. Большие надежды возлагают на «Aston Martin». Модернизация машин позволила шагнуть далеко вперёд, что доказала гонка в Канаде. Напомним, в Монреале Фернандо Алонсо занял второе место. Победа «Астон Мартина» оценена в 17.0.

Серхио Перес последнее время не оправдывает ожиданий. Если в Баку он одержал победу, то затем последовал спад, и уже в Канаде пилот занял шестое место. Всего за четыре гонки мексиканец увидел, что его борьба за чемпионство зашла в тупик. Даже руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер начал сомневаться в нём. На то, что Перес не займёт место с первого по шестое, в «Фонбет» дают 2.30.

Глава «Мерседеса» остался недоволен выступлением на Гран-при Австрии.

Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку, а его сокомандник Серхио финишировал вторым. Они показали, что являются хозяевами в Австрии. Домашняя трасса, отличные результаты, модернизированные машины – с этим трудно поспорить. Макс — главный претендент на победу в гонке.

Многие списывают со счетов «Феррари». Команда демонстрирует удивительную способность ошибаться в самых безобидных ситуациях. Тем не менее мы считаем, что в этот раз она станет сюрпризом уикенда, и в этом есть определённая логика. Во-первых, это характеристики трассы, которые должны подойти автомобилю. Итальянская команда испытывает трудности на скоростных участках, а на кольце «Ред Булл Ринга» их не так много.

Вторым ключевым фактором является неожиданный темп, который «Феррари» показала в Канаде. В спринтерской гонке команда в лице Карлоса Сайнса неплохо себя проявила. Гонщик пришёл третьим. Однако верить в испанца весьма сомнительная затея, а вот его сокомандник Шарль Леклер вполне может финишировать в тройке лидеров.

Напомним, последний Гран-при Австрии выиграл как раз Шарль. В букмекерской конторе «Фонбет» ставки на то, что Леклер из «Феррари» займёт с первого по третье место, принимаются с коэффициентом 1.72. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Австрии 2 июля 2023 года

Без доли сомнений, явным фаворитом этой гонки является Макс Ферстаппен, но ставки на него принимают с очень низким коэффициентом. Стоит обратить внимание на действующего победителя Гран-при Австрии – участника команды «Феррари» Шарля Леклера. Машина Шарля идеально подходит для таких типов трасс, что уже доказал его сокомандник Карлос Сайнс, финишировавший в спринтерском заезде на третьем месте. Предлагаем поставить, что Леклер займёт с первого по третье место, за коэффициент 1.72 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: Шарль Леклер займёт 1–3-е место за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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