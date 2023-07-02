Лондон? Нет, Нью-Йорк! Рублёв отстаёт, а вся надежда на Медведева

С 3 июля на кортах Лондона стартует теннисный турнир Уимблдон. У россиян довольно широкое представительство в основной сетке мужского одиночного разряда. Им необходимо приготовиться к давлению и спорным судейским решениям. На матчах Медведева, Рублёва будет постоянное давление, а затем жёсткий прессинг зарубежных СМИ на послематчевых пресс-конференциях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа одного из теннисистов России на Уимблдоне поможет болельщикам взбодриться. Сумеют ли наши парни совершить спортивный подвиг или отложат его на Открытый чемпионат США? Букмекеры предлагают коэффициент 2.80 на то, что россиянин в 2023 году сумеет выиграть турнир из серии «Большой шлем». Появился отличный повод порассуждать о шансах наших теннисистов.

Медведев ближе к Нью-Йорку, чем к Лондону

Даниил Медведев подходит к розыгрышу Уимблдона в хорошей физической форме. Победитель открытого чемпионата США 2021 года завершил свои мучения на грунте и переходит на более выгодные для себя корты с травяным покрытием.

Тем не менее провалом часть сезона-2023 на грунте для Медведева назвать нельзя. Россиянин даже одержал первую победу в Риме. Ранний вылет из турнира в Париже не должен сбивать с толку болельщиков — Даниил никогда не являлся фаворитом «Ролан Гаррос».

Медведев считает, что может хорошо выступить на Уимблдоне.

Вот в Лондоне от россиянина стоит ждать приятного сюрприза. Медведев достаточно высоко посеян, и его стиль игры хорошо подходит для быстрых травяных покрытий. Наличие в одной части турнирной сетки с ним испанца Карлоса Алькараса не должно смущать. Первая ракетка мира в текущем сезоне нестабилен, и с ним вполне можно играть на равных.

Но лучшие шансы на победу у Даниила, конечно же, на турнире в США. В 2021 году Медведев уже победил в Нью-Йорке, продемонстрировав великолепную технику удара на харде. Если у россиянина не будет травм — он явный фаворит. Букмекеры предлагают коэффициент 2.90 на то, что в сезоне-2023 Медведев выиграет турнир «Большого шлема».

В Рублёва не верится

Рублёв в 2023 году вышел на новый уровень. Россиянин заметно прибавил в большинстве технических компонентов, включая подачу. Результат пришёл незамедлительно — Андрей выиграл турнир в Монте-Карло.

Рублёв в первом круге Уимблдона проведёт матч с Максом Пёрселлом. Австралийский теннисист не входит в число топовых игроков, поэтому проблем у россиянина возникнуть не должно, да и сетка у Андрея хорошая — до четвертьфинала никаких топов.

Тем не менее в победу Рублёва на Уимблдоне верится с трудом — слишком нестабилен россиянин. Не стоит ждать прыжка выше головы от Андрея в Нью-Йорке. В US Open будет много сильных соперников, в том числе Медведев. Букмекеры довольно скептически оценивают шансы Рублёва в сезоне-2023 выиграть титул «Большого шлема». Коэффициент 30.0 на этот исход красноречиво говорит сам за себя.

Вся надежда на Медведева

Даниил переходит к любимой части сезона. Трава и хард — его предпочитаемые покрытия. Россиянин сам рассказал об этом на встрече с журналистами. Он отметил, что его игра в текущем сезоне изменяется, с опытом он акцентирует внимание на мелочах, из которых и складывается большая победа.

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Но всё-таки основные наши надежды на победу Медведева в турнире «Большого шлема» в США. Нью-Йорк знаком Даниилу, и на этих кортах он добился признания. Из-за известных событий на него будет оказано колоссальное давление, но Медведев максимально концентрируется при прессинге трибун и готов победить назло обстоятельствам. Вот и поставим на это с коэффициентом 2.80.

Прогноз: российский теннисист выиграет турнир «Большого шлема» в 2023 году за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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