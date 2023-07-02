Андрей Рублёв — Макс Пёрселл. Вторую ракетку России ждут проблемы

3 июля Андрей Рублёв и Макс Пёрселл сыграют в первом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом российского теннисиста: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.07. Успех австралийца оценивается в 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Макс Пёрселл 3 июля 2023 года

Аналитики предполагают, что матч Андрей Рублёв — Макс Пёрселл может получиться упорным: тотал больше 33.5 гейма идёт за 1.95, а тотал меньше 33.5 гейма – за 1.85. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:1, можно с коэффициентом 3.40 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Макс Пёрселл (03.07.2023)

В ближайший понедельник Андрей Рублёв и Макс Пёрселл сыграют в первом круге Уимблдона. Начало матча — не ранее 13:00 мск. Россиянин проводит мощный сезон. Он располагается на седьмом месте в мировом рейтинге АТР.

Российский теннисист редко подвергает сомнениям свои амбиции. Он пять раз выходил в финал соревнований этого сезона и выиграл два трофея. В финале «Мастерса» в Монако он обыграл Хольгера Руне со счётом 2:1 (5:7, 6:2, 7:5), а в финале «тысячника» в Мадриде он с Кареном Хачановым выиграл во встрече с индо-австралийской парой Рохана Бопанна и Мэттью Эбдена со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 1:0).

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В преддверии Уимблдона Рублёв набирался игрового опыта в Галле. Российский теннисист старался действовать в агрессивной манере и использовать преимущество в силе подачи, но часто точность подводила.

Лишь 241 из 394 первых подач попали в игровую площадь. Однако нужно отметить неуступчивость Андрея, ведь он выиграл 78,01% из них.

В Галле Рублёв прошёл У Ибина, Янника Ханфмана, Таллона Грикспора, Роберто Баутиста-Агута, но неожиданно проиграл в финале Александру Бублику со счётом 1:2 (3:6, 6:3, 3:6). Казахстанский теннисист в финале турнира сделал 21 подачу навылет. К такому Андрей оказался не готов.

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Макс Пёрселл — 25-летний австралийский теннисист. В текущем сезоне он одержал 39 побед в 51 матче, львиная доля из которых пришлась на турниры серии ATP Challenger.

Рублёв не слишком убедительно смотрелся на турнире в Галле. Учитывая послужной список австралийца, недооценивать его точно не стоит. Макс Пёрселл в серии АТР не имеет большого опыта игры на траве, но учитывая, что в прошлом розыгрыше Уимблдона он взял два сета у опытного Адриана Маннарино, недооценки быть не должно.

Тотал больше 32.5 гейма выглядит убедительно. Поставить на него в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 1.81. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Макс Пёрселл 3 июля 2023 года

Андрей Рублёв не слишком уверенно себя чувствует на травяных кортах. На турнире в Галле он проиграл соперникам в четырёх сетах и отдал суммарно 57 геймов. Учитывая игровую форму, в которой австралиец подошёл к травяному мэйджору, недооценивать его не стоит. Макс Пёрселл способен удивить. Предлагаем присмотреться к ставке тотал больше 32.5 гейма за 1.81 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 32.5 гейма за 1.81.

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