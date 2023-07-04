Дарья Касаткина — Джоди Бёррэдж. Британка отнимет много сил

5 июля Дарья Касаткина и Джоди Бёррэдж сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянке, коэффициент на её победу составляет 1.18. Шансы британки оценили коэффициентом 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Дарья Касаткина – Джоди Бёррэдж 5 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Дарья Касаткина – Джоди Бёррэдж не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.64. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Дарья Касаткина – Джоди Бёррэдж (05.07.2023)

Уимблдон набирает обороты, и уже 5 июля пройдут матчи второго круга. В одной из встреч россиянка Дарья Касаткина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, встретится с британкой Джоди Бёррэдж – 108-й ракеткой мира. Начало встречи не ранее 13:00 мск.

Спортсменка из России неплохо стартовала в травяном сезоне. В Берлине она проиграла Аванесян со счётом 1:2 (2:6, 6:3, 6:7), но быстро взяла себя в руки и к турниру в Истбурне подошла более ответственно. Она легко стартовала с победы над Калининой, а затем обыграла Каролину Плишкову.

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В четвертьфинале Дарья выиграла у пятой ракетки мира – Каролины Гарсии, которая отказалась продолжать участвовать в матче во втором сете. В полуфинале Касаткина победила Камилу Джорджи – 2:0 (6:2, 7:5). Однако выиграть трофей не получилось. Россиянка проиграла Мэдисон Кис – 0:2 (2:6, 6:7). Несмотря на все попытки вернуться в игру, Дарья уступила, но оставила хорошие впечатления.

В первом круге Уимблдона Касаткина встречалась с американской спортсменкой Кэролайн Доулхайд. В первом сете россиянка обыграла соперницу без проблем – 6:1, но во втором отдала четыре гейма – 6:4. По ходу встречи Дарья неоднократно брала паузу и вызывала врача. Он массировал ей поясницу – неужели есть проблемы?

Неубедительно выглядит и статистика теннисистки, ведь в матче с Доулхайд она ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. К слову, американка может похвастаться двумя подачами навылет, но в итоге россиянка была сильнее и одержала победу.

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Во втором круге ей предстоит встретиться с британской спортсменкой Джоди Бёррэдж. Теннисистка получила уайлд-кард на Уимблдон, но сможет ли оправдать доверие организации?

108-й номер рейтинга принимала участие в травяном турнире WTA-250 в Ноттингеме и приятно удивила. Спортсменка дошла до финала, по пути обыграв таких соперниц, как Тереза Мартинцова, Магда Линетт, Магдалена Фрех и Ализе Корне. Все они занимают в мировом рейтинге места выше Джоди, но это её не смущало.

Интересно, что в финале турнира Ноттингема Бёррэдж потерпела поражение от Кэйти Бултер – 135-й ракетки мира. Джоди уступила в двух сетах с одинаковым счётом 3:6. После этого она вылетела в первом круге Бирмингема. Также ничем хорошим для британки не закончилось участие и в Истбурне.

В первом круге Уимблдона Джоди совершила маленькую сенсацию. Никто не оценивал её шансы в матче с Кэти Макнелли высоко, но она выиграла. Причём сделала это уверенно – 2:0 (6:1, 6:3). Бёррэдж была на высоте, не допустила ни одной двойной ошибки и совершила два эйса.

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Касаткина уверенно обыграла свою соперницу в первом круге, но допустила немало ошибок. Также смущают два вызова врача на корт. Джоди – тёмная лошадка, и трудно предугадать, что от неё ожидать. Она уже стала автором небольшой, но сенсации. Выиграть у Дарьи она не сможет, но вот потрепать нервы – запросто. Предлагаем ставку на тотал больше 21.5 гейма за 2.17.

Прогноз и ставка на матч второго круга Уимблдона Дарья Касаткина – Джоди Бёррэдж 5 июля 2023 года

Британка пока не так успешна, как Дарья, но постарается проявить характер и навязать борьбу. Касаткина немного испугала своих болельщиков вызовом врача во время матча первого круга, но претензий к её победе со счётом 2:0 по сетам быть не должно. Не сомневаемся, что россиянка пройдёт дальше и обыграет Джоди, но лёгкой эта встреча точно не будет. Рекомендуем ставку на тотал больше 21.5 гейма за 2.17.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 2.17.

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