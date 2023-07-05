Экспресс на футбол с коэффициентом 7.59: Абаскаль куражится, Мудрик метит в финал

«Торпедо» и «Спартак» проведут контрольный матч с обилием голов, а в Евро-2023 U21 определятся финалисты.

Даже в межсезонье никто не останется без футбола. На 5 июля запланировано несколько очень интересных событий, среди которых есть московское дерби и 1/2 финала Евро-2023 U21. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак»

Московское дерби ждёт заскучавших болельщиков футбола. В товарищеском матче встретятся «Торпедо» и «Спартак». Автозаводцы по итогам минувшего сезона вылетели в Первую лигу, а красно-белые заняли третье место. Эта контрольная встреча станет первой для подопечных Абаскаля после того, как закончилась РПЛ.

Автозаводцы провели уже три товарищеские встречи, в которых добились неутешительных результатов. Пока у Клотета никак не получается отладить игровые механизмы. Дубль московского «Торпедо» они обыграли со счётом 1:0, но затем проиграли «Нефтехимику» — 1:2 и сыграли вничью с «Акроном» — 2:2. Хочется обратить внимание на оборону, которая пропускает даже от таких слабых команд.

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«Спартак» готовится к сезону и занимается трансферной кампанией. Наконец-то болельщики смогут увидеть матч красно-белых, и, вероятнее всего, он будет очень весёлым, если учесть слабый уровень соперника и его разваливающуюся оборону. Рекомендуем ставку на тотал больше 3 мячей за 1.78.

Прогноз на матч Израиль U21 – Англия U21

Сборная Израиля продолжает удивлять. Мало того что она вышла из тяжёлой группы с Англией и Германией, она прошла в полуфинал, выбив хозяев турнира и вторую главную сенсацию – сборную Грузии. Насколько хороши были грузины в группе, настолько же беспомощной сделала их атаку команда Израиля. «Крестоносцы» владели преимуществом, но даже не пробили в створ ворот соперника.

Англия знает способ обыграть Израиль. Команды провели очный матч на групповом этапе и «три льва» одержали победу со счётом 2:0. К слову, они выиграли все матчи в Евро-2023 U21 всухую, не пропустив даже от Португалии в плей-офф.

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Израиль не может похвастаться хорошей атакой и будет вынужден отсиживаться в обороне. В матче с Грузией получилось неплохо удержать атаку соперника, но с английскими футболистами такое не пройдёт. Рекомендуем ставку на победу Англии всухую за 2.03.

Прогноз на матч Испания U21 — Украина U21

Молодёжная сборная Испании пробилась в полуфинал в пятый раз за шесть последних чемпионатов Европы. Лишь однажды из этих пяти попыток испанцы не выходили в финал. В последнем матче «Красная фурия» не без труда обыграла Швейцарию (2:1 д. в.). Несмотря на огромное преимущество, матч закончился только в дополнительное время.

Поколение молодёжной сборной Украины провело 23 матча различного уровня, в которых было одержано только 13 побед при семи ничьих. По ходу турнира украинцев усилили футболисты взрослой сборной, которые подходили по возрасту для участия в этом чемпионате Европы – Георгий Судаков, Владислав Ванат, а также выздоровел Михаил Мудрик.

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Именно игрок «Челси» стал творцом победы над Францией, заработав пенальти, а также отдав изумительную голевую передачу на Георгия Судакова. Фактор Мудрика может стать переломным во встрече с испанцами Поставим на то, что украинцы как минимум не проиграют в основное время за 2.10.

Экспресс на матчи 5 июля

Ставка 1: тотал больше 3 мячей в матче «Торпедо» — «Спартак» за 1.78.

Ставка 2: победа Англии над Израилем всухую за 2.03.

Ставка 3: Украина не проиграет Испании за 2.10.

Общий коэффициент: 1.78 Х 2.03 Х 2.10 = 7.59.

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