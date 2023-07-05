Испания — Украина: фаворит пропустит, но сыграет в финале

5 июля в Бухаресте пройдёт 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы Испания — Украина. Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами испанцев. Поставить на победу этой команды в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех украинцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Евро-2023 U21 Испания — Украина 5 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Украина будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71 по линии Winline. Смотри прямую трансляцию матча на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Нужно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Евро-2023 Испания — Украина (05.07.2023)

Сборная Испании после вылета Франции стала вторым претендентом на победу в турнире после сборной Англии. И понятно почему. Это классическая испанская команда, игра которой построена на технике, владении мяча и культуре паса. Да, пока испанцы не показывали всё, на что способны, но решающие матчи наступили, пора уже и выдать яркое выступление.

На групповом этапе Испания обыграла Румынию (3:0) и Хорватию (1:0), третий матч с Украиной был полутоварищеским, команды сыграли вничью — 2:2. А вот в четвертьфинале пришлось понервничать: Швейцарию удалось дожать только в овертайме. При этом не покидает ощущение, что испанцы ещё могут прибавить, своего потолка на этом турнире они не достигли.

Что до Украины, то команда Руслана Ротаня совершила самую громкую сенсацию этого турнира, выбив из борьбы Францию. Ни разница в антропометрии, ни общий уровень игроков не стали помехой для украинцев. Хороший, прагматичный, контратакующий футбол стал залогом успеха. И, конечно, очень вовремя вернулся в строй Михаил Мудрик. Футболист «Челси» заработал пенальти и отдал голевой пас, проявив лидерские качества в самый нужный момент.

В плане физической готовности команды должны быть в равных условиях. Испанцы сыграли на полчаса больше, но у них были лишние сутки на восстановление. Украина смотрится более зрелой командой, в её составе ряд игроков взрослой сборной. Однако вряд ли это станет большим преимуществом: ведь футболисты сборной Испании не на последних ролях в своих клубах. А уровень Примеры всем понятен.

Есть ощущение, что блестящая победа над Францией может несколько вскружить голову украинским игрокам. Испания — соперник точно не слабее, а в некоторых аспектах и посильнее французов. Поэтому стоит рассмотреть вариант с победой испанцев, которые, кстати, в этом составе не проиграли ещё ни разу: 16 побед и три ничьих в 19 играх. Ну а основной ставкой есть смысл взять вариант с голами в обе стороны. И те, и другие не так хороши в обороне, а вот атакующие линии впечатляют.

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Ставка: обе забьют за 1.71.