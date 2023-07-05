Саудовской Аравии нужен Садио Мане, а она нужна ему! Сенегалец уходит?

Изначально переход Садио Мане из «Ливерпуля» в состав «Баварии» выглядел весьма интересно и перспективно. За форварда мюнхенцы отдали € 32 млн. При этом его сделали самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно данным, ему предоставили солидную зарплату — € 22 млн в год.

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На сенегальского нападающего красные возлагали большие надежды. Руководство клуба видело в нём замену перешедшему в «Барселону» Роберту Левандовскому. Однако в минувшем сезоне Мане редко радовал результативностью, а также попадал в не самые приятные рейтинги и различные скандалы.

Вот один из них. После поражения в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:4 по сумме двух встреч) и последующего вылета из турнира Мане ударил по лицу одноклубника — Лероя Зане. Мюнхенцы хотели расторгнуть контракт с сенегальцем, но позднее функционеры сжалились над ним.

В совокупности всё это привело к тому, что «Бавария» выразила готовность продать Садио. В клубе считают, что трансфер не оправдал ожиданий, а сам футболист не может адаптироваться в команде. Главный тренер Томас Тухель также остался не впечатлён игрой Мане и не видит причин удерживать его в команде.

Претенденты на сенегальца

Одними из первых клубов, которые захотели купить Мане, стали «Ньюкасл» и «Челси». Футболист изъявил желание вернуться в АПЛ, что увеличило вероятность его перехода в одну из этих команд. «Аристократы» перехватили у «сорок» футболиста, но их переговоры с мюнхенцами ни к чему не привели.

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Следом появился интерес со стороны мадридского «Реала». «Сливочных» покинул Карим Бензема. На замену ему планировалось приобрести Мане, но тут дело не дошло даже до переговоров. «Галактикос» передумали. Не исключено, что из-за скандальной истории и не лучшей результативности форварда.

Также совсем недавно появилась информация о том, что Садио может перейти в состав команды из Саудовской Аравии. Сообщается, что в его переходе заинтересовано сразу два клуба — «Аль-Иттифак», которым руководит легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а также «Аль-Наср», в котором играет Криштиану Роналду.

Мане сначала отказывался от переезда в Саудовскую Аравию. Однако затем появилась информация о том, что он пересмотрел своё мнение по поводу перехода в «Аль-Иттифак» или «Аль-Наср». А что, сейчас в чемпионате Саудовской Аравии выступает множество топовых футболистов. Лига становится популярной, а также привлекает большой зарплатой.

А что насчёт второго шанса?

Агент Мане заявлял о том, что игрок останется в «Баварии», но это было до того, как Садио пересмотрел свой взгляд на переезд в Саудовскую Аравию. Задерживаться в мюнхенском клубе у сенегальского нападающего, на наш взгляд, нет причин. Да, форвард может пополнить коллекцию парой трофеев, но будет ли он частью команды и побед?

«Бавария» чётко дала понять, что в услугах Мане у неё нет потребности. Выступать за команду, которая на тебя не рассчитывает — наверное, самое худшее, что может быть для футболиста, который привык быть лидером. Оставаться, равно как и возвращаться в «Ливерпуль», для Садио не имеет смысла.

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Сенегальский нападающий выиграл всё, что только можно — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, АПЛ и немецкую Бундеслигу. Если европейские команды не хотят проявлять решительность и купить Мане, то почему бы ему не присоединиться к стремительно прогрессирующей лиге и не стать её важной частью?

Саудовской Аравии нужен Мане, а она нужна ему

Садио точно не повредит переход в чемпионат Саудовской Аравии. Во-первых, сразу же снизится давление. Во-вторых, увеличится заработная плата. В-третьих, сенегальский форвард снова будет лидером и важной частью лиги. Вполне вероятно, смена обстановки пойдёт ему на пользу.

Поставить на то, что Садио Мане забьёт первый гол в сезоне-2023/2024 за клуб из Саудовской Аравии, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. В составе мюнхенского клуба сенегальский форвард не сумел обрести себя. Если он останется, то новый сезон вряд ли будет кардинально чем-то отличаться от минувшего.

Вероятнее всего, Томас Тухель будет выделять ему мало игрового времени, а сам форвард будет чувствовать к себе недоверие и редко радовать результативностью. Ну и зачем всё это? Варианты с английскими клубами и «Реалом» отметаются, так что остаётся Саудовская Аравия. Переезд туда видится самым перспективным вариантом.

Ставка: Садио Мане забьёт первый гол в сезоне-2023/2024 за клуб из Саудовской Аравии за 4.00.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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