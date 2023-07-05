Жеребьёвка определила составы всех групп Пути РПЛ Кубка России. Фавориты не очевидны!

Минувший розыгрыш Кубка России, несмотря на необычный формат, получился конкурентным и весьма интересным. Надеемся, что и грядущий не разочарует. Уже в отборочной стадии турнира нас может ожидать немало сюрпризов, ведь андердоги не так уж и просты. Не так давно прошла жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России, по итогам которой определились составы четырёх групп. Рассмотрим участников и попробуем определить фаворитов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Действующий обладатель Кубка России зажжёт в группе А

Один фаворит в Группе А проглядывается очень отчётливо — это ЦСКА. По итогам минувшего сезона армейцы заняли второе место в РПЛ и выиграли Кубок России. На последнем отрезке сезона они смотрелись весьма привлекательно благодаря чуткому руководству Владимира Федотова. Этим летом наставник никуда не ушёл, так что красно-синие наверняка продолжат прогрессировать и побеждать. Победа ЦСКА в группе А оценена в 1.60.

А вот со вторым претендентом на выход в плей-офф несколько труднее. Дело в том, что «Оренбург» покинул Марцел Личка. Как поведёт себя команда во главе с новым наставником — пока непонятно. У «Сочи» проблемы ещё более глобальные. Клуб испытывал проблемы по ходу минувшего сезона, но под конец всё стало совсем плохо. Летом сочинцы сильно обновили состав.

При таком раскладе выше шансы у «Факела». Да, у него очень сильно ограничены ресурсы. Однако назначение Вадима Евсеева сделало «огнеопасных» одними из самых неудобных соперников. В конце прошлого сезона воронежцы обыграли ряд сильных команд в РПЛ и сумели сохранить прописку. Скорее всего, они выйдут в плей-офф со второго места, а оренбуржцы отправятся в Пути регионов. Если «Факел» займёт второе место — сыграет 7.50.

Дзюба поможет железнодорожникам выиграть группу В

Тут также отчётливо проглядывается явный фаворит — «Локомотив». Пережитые зимой изменения, в частности подписание Артёма Дзюбы и назначение Михаила Галактионова, очень благоприятно отразились на клубе. За последние 13 туров железнодорожники уступили только «Зениту» (1:2) и два раза сыграли вничью. В преддверии нового сезона они выглядят одними из претендентов на гонку за чемпионство и Кубок России. Победа в группе В «Локо» оценивается в 2.00.

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Также неплохие шансы у «Ростова» Валерия Карпина, занявшего по итогам минувшего сезона четвёртое место в РПЛ. Но может создать ему проблемы «Урал» Виктора Гончаренко, дошедший до финала Пути регионов минувшего розыгрыша Кубка России. «Рубину», игравшему в прошлом сезоне в Первой лиге, вряд ли удастся навязать конкуренцию таким сильным соперникам, поэтому коэффициент на его победу в группе достиг 10.0.

У «Зенита» не будет конкуренции в группе С?

В этой группе конкуренции чуть больше. На первый взгляд главным претендентом на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России выглядит «Зенит», но он уже не первый год неудачно выступает в этом турнире. Состав у петербуржцев, пожалуй, самый сильный, но пугает отношение. Впрочем, возможно, в этом сезоне Сергей Семак сменит подход. Победу «Зенита» в группе С оценили в 1.22.

Вторым фаворитом выглядит «Ахмат». Он выдал шикарную концовку сезона благодаря стараниям Сергея Ташуева. Наставник добился колоссального прогресса. Грозненцы установили клубный рекорд по очкам, а также заняли пятое место, проиграв лишь в двух из последних 11 туров. Ничьих при этом всего три.

А вот путёвку в Пути регионов, скорее всего, добудут «Крылья Советов». Да, у них по-прежнему имеются большие проблемы с реализацией. Но, даже несмотря на их наличие, самарцы чуть не обыграли ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ минувшего розыгрыша Кубка России.

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«Балтика», которой руководит Сергей Игнашевич, выглядит перспективно. Однако у неё сильно уступающий в классе соперникам по группе состав. Кроме того, калининградцы набрали множество новобранцев, которым наверняка потребуется время на освоение. В начале сезона от них больших свершений не ждём.

«Спартак» или «Динамо» победит в группе D?

Ну и последняя группа, в которой обещает развернуться борьба — это D. Есть хорошие шансы на выход у всех четырёх клубов. «Спартак» и «Краснодар» постепенно прогрессируют. Красно-белые закончили минувший сезон на третьем месте в РПЛ, а краснодарцы дошли до Суперфинала Кубка России. На победу в группе «гладиаторов» дают 2.20, а шансы на первое место «Динамо» оценили в 3.30.

Тем не менее резко сокращает вероятность их выхода из группы то, что московское «Динамо» возглавил ушедший из «Оренбурга» Марцел Личка. Наставник поставил в не самой сильной команде отменный атакующий футбол. Нет никаких сомнений, что и бело-голубых он выведет на новый уровень игры.

В то же время не стоит списывать со счетов «Пари Нижний Новгород». Он не прогадал с тем, что назначил в конце прошлого сезона на должность главного тренера Сергея Юрана. Опытный специалист помог нижегородцам избежать вылета в Первую лигу, а также поставил им характерный футбол, ориентированный на результат.

В преддверии грядущего сезона нижегородцы неплохо усилились, подписав бывшего капитана «Химок» Дмитрия Тихого, защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина и ещё нескольких качественных игроков. Ставки на то, что «Пари НН» займёт в группе место 1–2, принимают за 7.00.

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