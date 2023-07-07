ЦСКА — «Динамо». Думбия вспомнит вкус побед

8 июля состоится матч Братского кубка ЦСКА — «Динамо». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Динамо» 8 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» (08.07.2023)

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок 08 июля 2023, суббота. 13:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону Российской Премьер-Лиги, команды проводят товарищеские встречи. Два московских клуба с богатой историей — ЦСКА и «Динамо» — решили разыграть между собой трофей в товарищеском мини-турнире — Братском кубке.

Название турнир получил ввиду тёплых отношений между клубами и их болельщиками. Он будет состоять из двух матчей. Сначала команды сыграют на «ВЭБ Арене», а затем — на «ВТБ Арене». Встречи будут проходить в необычном формате — три тайма по 30 минут. Первый матч состоится 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.

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Болельщикам обещаны сюрпризы в составах обеих команд, появление неожиданных гостей и насыщенная шоу-программа. Например, своё участие в Братском кубке подтвердил бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи. Также могут сыграть капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и легенда ЦСКА Даниэл Карвальо.

Армейцы подходят к первому матчу в качестве фаворитов. Во-первых, встреча состоится на их домашнем стадионе. Во-вторых, этим летом состав красно-синих практически не изменился. Единственное — покинул их после 20 лет в клубе защитник Георгий Щенников, который из-за травм полностью не раскрыл свой потенциал.

В остальном у ЦСКА всё по-прежнему. Небезуспешно руководит клубом Владимир Федотов. Благодаря ему армейцы по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России, победив в решающим матче «Краснодар».

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Закончили сезон красно-синие на очень хорошей ноте. За последние 17 матчей во всех официальных турнирах они уступили только «Спартаку» (1:2), на выезде. Также было четыре ничейных результата — с набравшими отличный ход «Локомотивом» и «Краснодаром», а также с «Крыльями Советов» и «Уралом».

Важно, что Федотову удалось устранить проблему, связанную с плохой реализацией моментов. За последние 12 туров в РПЛ они забили 26 мячей. Сами, в частности благодаря стараниям опытнейшего Игоря Акинфеева, пропустили только семь голов. Сборы армейцы начала весьма уверенно. Они разгромили «Нефтехимик» 4:0.

У «Динамо» дела обстоят не так здорово, как у ЦСКА. За последние 10 туров в чемпионате России оно обыграло только «Пари НН» (3:1), а также вылетевшие в Первую лигу «Химки» (1:0) и «Торпедо» (3:0). Вничью бело-голубые сыграли со «Спартаком» (3:3). Во всех остальных встречах они проиграли и много пропустили.

Из-за неудач «Динамо» финишировало на девятом месте. Славиша Йоканович покинул должность главного тренера. Новым наставником команды стал Марцел Личка, достигший немалых успехов с «Оренбургом». Там он поставил очень классный остроатакующий футбол.

Личка — отличный специалист. Ему наверняка удастся вытащить бело-голубых из кризиса. Однако чешскому тренеру потребуется некоторое время на то, чтобы освоиться в новом клубе. Под его руководством бело-голубые провели пока только один товарищеский матч, в котором не без труда обыграли «СКА-Хабаровск» — 2:1.

Поставить на то, что красно-синие одержат победу в предстоящей игре, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. За последние четыре очные встречи на стадионе «ВЭБ Арена» армейцы только один раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах они одержали победы.

Думается, победят красно-синие и в этот раз. Стоит отметить, что болельщикам недавно сильно подпортили настроение новости, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит». Бразилец заявлял, что в России будет играть только за ЦСКА. Судя по всему, эти слова оказались ложью.

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В клубе опровергли слухи, что ЦСКА отказался от идеи возвращения Марио. Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что из переговоров вышла сторона игрока, объявив о подписании контракта с другим клубом. Так или иначе, теперь армейцам необходимо поднять фанатам настроение.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Динамо» 8 июля 2023 года

В победу ЦСКА верится гораздо больше. Поддержка домашних трибун даёт ему солидное преимущество. Под руководством Федотова армейцы здорово прибавляют на сборах. Плохо закончившее прошлый сезон «Динамо» вряд ли сумеет обыграть хозяев или зацепиться хотя бы за ничью. Марцел Личка наверняка исправит ситуацию, но на это, вероятнее всего, уйдёт немало времени.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.04.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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