«Нефтчи» — «Црвена Звезда». Первое место «Зенита» под угрозой

Всё ещё думаете, что победа в турнире достанется сине-бело-голубым?

8 июля состоится матч предсезонного турнира «Нефтчи» – «Црвена Звезда». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу белградцев в букмекерских конторах можно за 1.59. Успех азербайджанского клуба оценивается аналитиками коэффициентом 5.20. Поставить на ничью предлагают за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч предсезонного турнира «Нефтчи» – «Црвена Звезда» 8 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нефтчи» – «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол «Црвены Звезды» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Нефтчи» – «Црвена Звезда» (08.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 08 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Нефтчи Баку, Азербайджан Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный турнир с участием «Зенита» и гостей из Сербии, Азербайджана и Турции. Матчи с участием «Фенербахче» пройдут позже, а пока на стадионе «Смена» футбольной академии «Зенита» померяются силами «Нефтчи» из Баку и белградская «Црвена Звезда».

Обе команды начали участие в турнире матчами с «Зенитом». Несмотря на значительное преимущество петербургской команды, «Нефтчи» выиграл первый тайм. Гол забил бразилец Матеус Салданья, реализовав пенальти. Однако во втором тайме «Зенит» всё же реализовал своё преимущество в классе, забив три мяча.

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«Нефтчи» приехал на турнир в Санкт-Петербург в статусе бронзового призёра чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне команда из Баку уступила не только многолетнему гегемону местного первенства «Карабаху», но и финишировала с отставанием в 13 очков от мало кому известного за пределами страны «Сабаха».

Через несколько недель «Нефтчи» предстоит стартовать в квалификации Лиги конференций. Соперником азербайджанской команды станет либо минское «Динамо» либо боснийский «Железничар», поэтому турнир в Санкт-Петербурге – отличная возможность для бакинцев подготовиться, учитывая уровень и географию соперников.

«Црвена Звезда» стартовала на предсезонном турнире на несколько дней позже, чем «Нефтчи», и её матч с «Зенитом» вышел куда более драматичным. Сербы также открыли счёт благодаря голу Мирко Иванича, забитому головой после навеса. Сине-бело-голубые доминировали во втором тайме и сравняли счёт, но на 88-й минуте упустили и ничью, пропустив с пенальти.

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Для «Црвены Звезды» матч с «Зенитом» стал уже третьим в рамках подготовки к новому сезону. Ранее были обыграны «Слобода» (3:1) и «Борац» (2:0). Команда Барака Бахара активно готовится к стартующему в конце июля чемпионату Сербии и матчам квалификации Лиги чемпионов, которые запланированы на начало августа.

В сербской Суперлиге у «Црвены Звезды» почти нет конкурентов. Прошлый чемпионат клуб выиграл с отрывом в 22 очка от второго места. Однако на международной арене команда из Сербии не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, довольствуясь только Лигой Европы.

Интенсивная подготовка к сезону нацелена на то, чтобы не допустить повторения прошлогодних неудач на международной арене. Поэтому «Црвена Звезда» находится в куда лучшей форме, чем «Нефтчи», и заберёт победу. При этом можно поставить на тотал больше 2.5 мяча, как это происходило в пяти из шести последних победных матчей «Црвены Звезды». Такое сочетание ставок оценивается коэффициентом 2.36. Неужели первое место «Зенита» под угрозой?

Прогноз и ставка на матч предсезонного турнира «Нефтчи» – «Црвена Звезда» 8 июля 2023 года

Обе команды провели матчи с «Зенитом». «Нефтчи» проиграл со счётом 1:3, а «Црвена Звезда» победила — 2:1, хотя соперник атаковал куда острее. Сербская команда уверенно выиграла чемпионат и уже несколько недель готовится к новому весьма насыщенному сезону. «Нефтяники» не так сильны, но могут проявить характер. Поэтому голов мало не будет.

Ставка: победа «Црвены Звезды» и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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