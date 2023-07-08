«Атлетико Минейро» — «Коринтианс». Удаление Халка поможет? Вряд ли!

9 июля состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Коринтианс». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Коринтианса» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Коринтианс» 9 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Коринтианс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.43.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Коринтианс» (09.07.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 9 июля состоятся шесть встреч 14-го тура. В одной из них на стадионе «Индепендьеса» в Белу-Оризонти местный «Атлетико Минейро» примет «Коринтианс».

На последнем отрезке сезона у «Атлетико Минейро» проглядывается небольшой спад. За минувшие шесть туров в чемпионате Бразилии он обыграл только «Крузейро» (1:0). Также было четыре ничейных результата — с «Палмейрас», «Ред-Булл Брагантино», «Флуминенсе» (во всех трёх случаях 1:1) и «Америкой Минейро» (2:2).

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Проиграл «Атлетико» «Форталезе» (1:2), на выезде. Результаты не из лучших, но им есть вполне логичное объяснение. Во-первых, в соперниках были преимущественно команды из верхней части турнирной таблицы. Во-вторых, клуб из Белу-Оризонти был сосредоточен на Кубке Либертадорес.

Подопечные Эдуардо Коудета проиграли в стартовых двух турах турнира, из-за чего были вынуждены полностью сконцентрироваться на оставшихся четырёх встречах. В них команда Халка обыграла «Альянса Лима» (2:0 и 1:0) и «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), а также сыграла вничью с «Либертадом» (1:1).

Таким образом, «Атлетико Минейро» занял второе место в группе и вышел в плей-офф. Не последнюю роль в успехах сыграл нестареющий лидер клуба Халк. 36-летний футболист находится в прекрасной форме. Однако в грядущей игре он не сможет принять участия. Форвард получил красную карточку в матче последнего тура с «Америка Минейро» за то, что похлопал в ладоши.

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Сам футболист заявил о том, что он похлопал после удаления. Халк раскритиковал арбитра. Он сказал следующее: «Я не знаю причину своего удаления, он кричал на меня, а затем позвал коллег — и давай праздновать передо мной. Что он праздновал? Камера поймала, что он праздновал. Хорошо, что всё засняли».

Удастся ли «Атлетико Минейро» обыграть «Коринтианс» без своего лидера, угодившего в скандальную историю? Благо для команды из Белу-Оризонти дела у «Коринтианс» идут просто ужасно. Команда располагается неподалёку от зоны вылета — на 16-й строчке в турнирной таблице бразильской Серии А.

За 13 туров «мушкетёры» обыграли только «Крузейро» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0) на домашнем стадионе, а также «Сантос» (2:0) на выезде. Также они сыграли вничью с «Форталезой», «Сан-Паулу» и «Куябой» (во всех трёх случаях случаях 1:1).

Большое количество неудач не прошло бесследно. Болельщики «Коринтианса» устали от этого и выместили злость на полузащитника Луане, которым когда-то интересовались клубы РПЛ. Хавбек подвергся нападению фанатов. Сообщается, что они требовали, чтобы он расторг контракт с клубом.

Единственное, за что можно похвалить команду, так это за то, что она мало пропускает. За 13 туров «мушкетёры» пропустили только 17 мячей, а забили 11. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

Без Халка мощность атаки «Атлетико Минейро» снизится. С другой стороны, теперь клуб может полностью сконцентрироваться на бразильской Серии А. Вопрос с выходом в плей-офф Кубка Либертадорес не без труда, но был решён. До матчей 1/8 финала с «Палмейрас» куча времени.

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Пребывающему в чёрной полосе «Коринтиансу» вряд ли удастся что-либо противопоставить сопернику в Белу-Оризонти. Лишь в одном из семи матчей в гостях в чемпионате Бразилии «мушкетёры» не проиграли. Хуже них на выезде выступают только «Сан-Паулу» и «Америка Минейро».

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Коринтианс» 9 июля 2023 года

Даже без Халка «Атлетико Минейро» выглядит фаворитом предстоящей игры. У него лучше результаты на дистанции и атмосфера. На «Коринтиансе» вряд ли вдохновляюще и благотворно отразится история с Луаном. «Мушкетёры» очень плохо выступают на выезде. Думается, в предстоящем матче они потерпят очередное поражение.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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