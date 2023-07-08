«Палмейрас» — «Фламенго». Айртон вдохновляет

9 июля состоится матч 14-го тура бразильской Серии А «Палмейрас» — «Фламенго». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу зелёно-белых можно с коэффициентом 2.18. Шансы красно-чёрных оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Палмейрас» — «Фламенго» 9 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Палмейрас» — «Фламенго» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч «Палмейрас» — «Фламенго» (09.07.2023)

В бразильской Серии А матчи не собираются брать перерыв. 9 июля в Сан-Паулу местный «Палмейрас» будет принимать «Фламенго» в 14-м туре чемпионата Бразилии. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

Зелёно-белые провели 13 матчей в текущем сезоне, одержав в них шесть побед и пять раз сыграв вничью. Эти результаты позволили команде набрать 23 очка и занять четвёртое место в турнирной таблице. На два очка выше располагается как раз «Фламенго», который за этот же отрезок времени выиграл в восьми встречах и одну сыграл вничью. Они могут поменяться местами.

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Недавно «Палмейрас» провёл матч в четвертьфинале Кубка Бразилии и потерпел поражение от «Сан-Паулу» со счётом 0:1. Это значит, что клуб может полностью сконцентрироваться на первенстве страны и Кубке Либертадорес. В групповом этапе зелёно-белые выступили отменно, заняв первую строчку и одержав победы в пяти из шести встреч. Они были неудержимы в атаке и забили 15 голов.

В Серии А результаты «Палмейраса» подкосились. В последних трёх матчах чемпионата Бразилии он не может победить, сыграв дважды вничью и потерпев одно поражение. Клуб уступил «Баие» и «Ботафого» с одинаковым счётом 0:1, а поделил очки с «Атлетико Паранаэнсе» — 2:2. Один из мячей в последней игре, закончившейся ничьей, забил Эндрик. Молодой футболист уже подписал контракт с «Реалом» и ждёт, когда ему исполнится 18 лет.

«Фламенго» в последних матчах выглядит гораздо интереснее и свежее. Клуб выиграл в 1/4 финала Кубка Бразилии у «Атлетико Паранаэнсе» со счётом 2:1. Также команда успешно прошла групповой этап Кубка Либертадорес, по итогам заняв второе место.

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В Серии А «стервятники» одержали две победы подряд. Они обыграли «Сантос» в упорном матче со счётом 3:2. Победный мяч забил Эрик Антонио Пульгар, в лучшие годы выступавший за «Фиорентину», «Болонью» и «Галатасарай». В последней встрече чемпионата Бразилии «Фламенго» обыграл «Форталезу» со счётом 2:0.

На хорошем счету «стервятников» находится Лукас Айртон. Экс-защитник «Спартака» отлично выполняет свою работу и заинтересовал ряд клубов. Не так давно его будущее связывали с «Ромой», а теперь сделать предложение бразильцу может клуб из Саудовской Аравии.

Матч принципиальный, ведь от этого зависит, на каком месте команды закончат 14-й тур Серии А. У «Фламенго» гораздо лучше результаты, он не сбавляет ход и выглядит потрясающе. У «Палмейрас» просматриваются небольшие проблемы, но их можно решить через несколько встреч. Предлагаем поставить на победу «Фламенго» за 3.25.

Прогноз и ставки на матч «Палмейрас» — «Фламенго» 9 июля 2023 года

Зелёно-белые не могут одержать победу в трёх последних матчах Серии А, и они вылетели из Кубка Бразилии. «Фламенго» выиграл в двух встречах чемпионата подряд и прошёл дальше в кубковом турнире. У команды гостей сбалансированная атака, а в защите трудится Айртон, в котором заинтересован ряд клубов. Даже молодость и талант Эндрика не смогут помешать «стервятникам» одержать победу.

Ставка: победа «Фламенго» за 3.25.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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