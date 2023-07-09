Екатерина Александрова — Арина Соболенко. Неочевидная фаворитка

У россиянки больше шансов на победу, как минимум благодаря последним победам в очных встречах.

10 июля 2023 года Екатерина Александрова и Арина Соболенко сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение белорусской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.38. Успех россиянки оценивается в 3.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Екатерина Александрова — Арина Соболенко 10 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Екатерина Александрова — Арина Соболенко получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.81, а тотал меньше 21.5 гейма — за 2.00. Заключить пари на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 5.30.

Анализ и прогноз на матч Екатерина Александрова — Арина Соболенко (10.07.2023)

10 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона. Встречаются Екатерина Александрова и Арина Соболенко. Для россиянки этот сезон на травяном покрытии складывается великолепно, а вот у второй ракетки мира накапливаются проблемы.

Белоруска — талантливая теннисистка, но на травяных кортах ей не удаётся воплотить своё преимущество в победы. Из 13 титулов она ни одного не добыла на травяных кортах — удивительный факт!

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По этой причине 25-летняя белоруска довольно редкий гость турниров на траве. В нынешнем сезоне она до Уимблдона сыграла всего два матча в Берлине, победив Звонарёву со счётом 2:0 (6:3, 6:2) и потерпев поражение от Кудерметовой — 0:2 (2:6, 6:7).

На Уимблдоне пока Соболенко не показывает свой идеальный теннис. Она действует на привычно высоком уровне, но технический брак присутствует. При агрессивной манере игры соперницы Арина теряется и не может организовать ответные выпады.

Главный козырь второй ракетки мира на Уимблдоне — мощная подача. Соперницам сложно на приёме, но привыкнуть к её однотипным вводам мяча в игру вполне реально. Это продемонстрировала француженка Грачёва.

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Во втором круге Соболенко столкнулась с большими трудностями. Варвара в первом сете играла практически идеально, выбив соперницу из колеи. Арине пришлось в перерыве идти на психологические уловки, чтобы вернуться в игру.

Она заменила струны на ракетке, чтобы во время паузы обдумать новую тактику. Арине пришлось переформатировать свой стиль, чтобы победить со счётом 2:1. На корте было очень много эмоций, что обычно несвойственно для белорусской теннисистки.

Александрова в этом сезоне сформировала свой новый игровой почерк на травяных кортах. В её действиях явно просматривается сдвиг в сторону активной атаки через выходы к сетке. Но и фирменный обводящий удар до сих пор наводит панику на соперниц Екатерины. На Уимблдоне она вполне органично сочетает эти приёмы, что наверняка создаст проблемы для Соболенко.

Вторую ракетку мира считают наиболее вероятной победительницей встречи, но Александрову явно недооценивают. Екатерина в потрясающей физической и игровой форме, поэтому перспективно смотрится ставка на победу Александровой с форой (+3.5) за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Екатерина Александрова — Арина Соболенко 10 июля 2023 года

У Александровой есть мощный психологический козырь в рукаве — победа в последней очной встрече. В финале турнира на траве в Хертогенбосхе 2022 года россиянка выиграла со счётом 2:0, причём во втором сете не оставила Соболенко ни единого шанса — 6:0. Вот и поставим на победу Екатерины с плюсовой форой.

Ставка: победа Екатерины Александровой с форой (+3.5) за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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