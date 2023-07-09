Мэдисон Кис — Мирра Андреева. Наследие Шараповой спасено

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10 июля Мэдисон Кис и Мирра Андреева сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество американке, коэффициент на её победу составляет 1.40. Шансы россиянки оценили коэффициентом 2.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Мэдисон Кис — Мирра Андреева 10 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Уимблдона Мэдисон Кис – Мирра Андреева получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.87, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу американки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.10.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Мэдисон Кис — Мирра Андреева (10.07.2023)

Уимблдон постепенно переходит к решающим стадиям, и уже 10 июля пройдут матчи четвёртого круга. В одной из встреч россиянка Мирра Андреева, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, встретится с американкой Мэдисон Кис – 18-й ракеткой мира. Начало встречи не ранее 13:00.

Спортсменка из США является очень талантливой и опытной. На её счету немало трофеев, а в этом сезоне Мэдисон выиграла турнир в Истбурне. В финале она победила российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 2:0 (6:2, 7:6). Хотя соревнования «Большого шлема» в этом году даются с трудом.

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В Открытом чемпионате Австралии Кис выбыла уже в третьем круге, потерпев поражение от Виктории Азаренко. На «Ролан Гаррос» американка выступила ещё хуже, вылетев во втором круге. В первой встрече она обыграла Кайю Канепи, но затем встретилась с соотечественницей Кейлой Дей, занимающей место в рейтинге WTA за пределами сотни, и уступила ей.

Мирра Андреева совсем юная теннисистка, которой исполнилось всего 16 лет. Несмотря на возраст, она очень известная и уже одержала немало побед над сильными спортсменками. В этом сезоне россиянка выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии, а на «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга, потерпев в нём поражение от опытной Кори Гауфф – 1:2 (7:6, 1:6, 1:6).

Мирра уверенно прошла квалификацию на Уимблдон, проиграв всего в одном сете из трёх встреч. В финале она победила Тамару Корпач – из топ-20 мирового рейтинга WTA. Уже в первом круге ей досталась в соперницы Сиюй Ван, которая является 65-й ракеткой мира. 16-летняя теннисистка выиграла со счётом 2:1 (6:4, 3:6, 7:5). Дальше были спортсменки сложнее.

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Андреева победила Барбору Крейчикову, занимающую 11-ю место в рейтинге, но причиной успеха стало снятие чешки после второго сета. В третьем круге Мира обыграла Анастасию Потапову, обладающую большим опытом. Интересно, что для этого 16-летней теннисистке хватило всего двух сетов. Она одержала победу со счётом 2:0 (6:2, 7:5).

Таким образом, Андреева стала второй спортсменкой в возрасте до 17 лет, которой удалось достичь 1/8 финала в женском одиночном разряде на Уимблдоне в ХХI веке. Первой была Мария Шарапова в 2003 году. На этом достижения молодой россиянки явно не закончатся.

Сетка Мэдисон оказалась гораздо проще. Американской спортсменке очень сильно повезло, и ей не попадалось таких сильных соперниц, как Мирре. В первом и втором кругах Уимблдона Кис обыграла теннисисток за пределами топ-120 рейтинга WTA. В третьем круге она победила украинку Марту Костюк со счётом 2:0 (6:4, 6:1).

Мэдисон Кис могла расслабиться из-за матчей с очень простыми соперницами. В этот момент Мирре приходилось выступать во встречах с опытными теннисистками. Многие из них могут быть не слабее американки. Думаем, что россиянка находится в более хорошем тонусе, по сравнению с американкой. Даже опыт и регалии не помогут ей одержать победу. Есть хороший повод поставить на победу Андреевой за 2.95.

Прогноз и ставки на матч Мэдисон Кис — Мирра Андреева 10 июля 2023 года

Мэдисон Кис не получила достойного отпора во время прохождения предыдущих кругов Уимблдона. Ей достались простые соперницы, которые не сумели отнять у американки даже один сет. Мирра прошла Крейчикову, Потапову и повторяет рекорды легендарной Марии Шараповой. Кажется, её можно назвать её наследницей. Мэдисон Кис, конечно, обладает богатым опытом, но вряд ли она справится с молодой и играющей ради удовольствия Миррой.

Ставка: победа Мирры Андреевой за 2.95.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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