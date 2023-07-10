«Линкольн» — «Карабах». Нужно учиться играть без Рамиля Шейдаева

11 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу азербайджанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гибралтарского клуба оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» 11 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Линкольн» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» (11.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 11 июля запланированы 10 встреч первого квалификационного раунда. В одной из них на стадионе «Виктория» в Гибралтаре местный «Линкольн» примет «Карабах».

«Линкольн» — самый титулованный клуб Гибралтара. Целых 27 раз он выигрывал первенство страны. «Красные черти» — рекордсмены европейских чемпионатов по количеству выигранных первенств подряд. Сейчас на их счету 20 таковых, но это не говорит ни о чём хорошем. Суть в том, что в чемпионате Гибралтара нет конкуренции и, соответственно, нет качественного роста.

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На международной арене «красные черти» уже не первый год с треском проваливаются. В минувшем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов они не сумели пройти дальше первого отборочного раунда. Уступил «Линкольн» «Шкупи» из Северной Македонии. В первом матче, на выезде, он потерпел разгромное поражение — 0:3. Во втором выиграл со счётом 2:0, но это не помогло избежать вылета.

Также неудачно «красные черти» выступили в отборочном турнире Лиги конференций. Они проиграли во втором квалификационном раунде «Тоболу». В первой встрече, на выезде, «Линкольн» уступил со счётом 0:2, а во второй — 0:1. Удастся ли ему навязать борьбу «Карабаху»?

В чемпионате Азербайджана конкуренция лучше. За счёт этого, и не только, «скакуны» очень здорово выступили в еврокубковых турнирах в минувшем сезоне. Сначала они добрались до плей-офф Лиги чемпионов, обидно уступив «Виктории» Пльзень (0:0 и 1:2).

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Затем «Карабах» был близок к тому, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Ему не хватило всего одного очка. За шесть туров группового этапа клуб из Агдама уступил только «Фрайбургу» (1:2) и «Нанту» (1:2). Вничью он сыграл с «Олимпиакосом» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1). Обыграл «Нант» (3:0) и «Олимпиакос» (3:0).

Из Лиги конференций «скакуны» также выбыли очень обидно. В 1/16 финала они проиграли «Генту». В первом матче они выиграли со счётом 1:0, а во втором уступили 0:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которых бельгийская команда оказалась удачливее.

«Скакуны» стали первым и единственным азербайджанским клубом в истории, которому удалось выйти в плей-офф еврокубков. И это отнюдь не случайность. Во всех матчах «Карабах» продемонстрировал прекрасный командный футбол и наличие характера. Он вполне мог бы дойти до более далёких стадий в еврокубках, но немного не хватило везения.

Кроме того, подопечные Гурбанова выиграли чемпионат Азербайджана. За 36 туров они уступили только дважды и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени пропустили 25 мячей, а сами забили 91. 22 из них записал на свой счёт Рамиль Шейдаев, ставший по итогам минувшего сезона лучшим бомбардиром первенства.

Плохо только то, что этим летом Шейдаев перебрался в состав тайского клуба — «Бурирам Юнайтед». Без этого футболиста результативность «скакунов», скорее всего, снизится. Поставить на то, что они одержат победу в матче с «Линкольном» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно за коэффициент 2.02.

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В пользу данной ставки играет и то, что это только первая встреча. Немаловажно, что она состоится в Гибралтаре. На домашнем стадионе «красные черти» выступают лучше, чем на выезде. Зацепиться за ничью у них вряд ли получится, но вот избежать разгромного поражения наверняка удастся.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» 11 июля 2023 года

У «Линкольна» банально меньше сил из-за низкого уровня чемпионата и отсутствия конкуренции. На международной арене он не первый год терпит фиаско. Хорошо для «красных чертей» только то, что грядущий матч состоится в Гибралтаре. Без лучшего бомбардира «Карабах» вряд ли забьёт много, но выиграет наверняка. Скорее всего, «скакуны», также как и в прошлом сезоне, совершат немало сенсаций. За исключением ухода Шейдаева их состав практически не изменился.

Ставка: победа «Карабаха» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.58.

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