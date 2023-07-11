Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 13.8: Гунько на пике, у Черчесова проблемы

11 июля стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов! Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.8 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Урарту» — «Зриньски»

«Урарту» начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Национальный чемпионат Армении завершился 6 июня, поэтому у команды пока не было соревновательной практики. Напомним, командой руководит российский специалист Дмитрий Гунько, который привёл своих подопечных к чемпионскому титулу в минувшем сезоне.

«Зриньски» довольно уверенно выиграл национальное первенство Боснии. Отрыв от второго места составил 20 очков, что говорит о большой разнице в силе команд. При подготовке к старту квалификации Лиги чемпионов гости провели четыре товарищеские встречи. Они выиграли три матча и один проиграли.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Урарту» уверенно выступает в домашних матчах. Команда Дмитрия Гунько выиграла восемь из девяти последних встреч на своём поле (одна ничья). Рекомендуем изучить ставку «победа «Урарту» с форой (0)» за коэффициент 2.07.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» – «Ференцварош»

Главное преимущество «Клаксвика» над большинством соперников на ранних стадиях еврокубков в том, что у него сезон в самом разгаре и отличная игровая форма, а у того же «Ференцвароша» это будет первый официальный матч сезона. У себя в чемпионате «Клаксвик» выиграл все 16 матчей с общим счётом 44:8.

Год назад в еврокубках «Клаксвик» неплохо пошумел, выиграв все три домашних матча у «Балкани», «Сутьески» и «Будё-Глимт», к несчастью, на выезде «Клаксвик» играл гораздо хуже, чем дома. «Ференцварош» котируется гораздо выше соперника, у него опытный тренер, мощный состав, стабильное участие в групповом этапе еврокубков.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Венгры считаются явными фаворитами, но в первом матче у команды Черчесова могут возникнуть проблемы. На выезде «Ференцварошу» будет тяжело, плюс функциональное состояние у гостей должно быть заметно хуже, чем у соперника. Не стоит ждать уверенной победы венгров, их явно переоценили. «Ференцварош» будет решать исход противостояния во второй игре, а в первой ничья будет самым закономерным исходом, если «Клаксвик» вдруг не прыгнет выше головы. Поставить на ничью можно за 4.05.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах»

«Линкольн» стал чемпионом Гибралтара второй раз подряд и седьмой раз с 2014 года, когда Гибралтар стал членом УЕФА. Чемпион карликового государства два года назад пошумел в еврокубках, когда пробился в групповой этап Лиги конференций, но в прошлом сезоне «Линкольн» был остановлен сначала македонским «Шкупи» в Лиге чемпионов, а затем казахстанским «Тоболом» в Лиге конференций. Команда из Костаная смогла победить «Линкольн» на его поле, что за последние три года в рамках квалификационных раундов удалось только румынскому «Клужу», словакскому «Словану» и шотландскому «Рейнджерс».

«Карабах» активно готовится к стартующему еврокубковому сезону и сыграл три товарищеских матча с именитыми соперниками из Восточной Европы. Игра с чемпионом Венгрии «Ференцварошем» завершилась со счётом 3:3, а вот встречи с польской «Легией» (0:2) и болгарским ЦСКА (0:1) обернулись неудачами. Впрочем, уровень «Линкольна» ниже всех этих команд, но фактор своего поля сыграет в пользу гибралтарской команды. В 9 из 13 последних еврокубковых матчей с участием «Линкольна» забивалось не более двух мячей. Выберем ставку «обе забьют — нет» за 1.65, которая сыграла в 9 из 11 последних еврокубковых матчей «Линкольна».

Экспресс на матчи 11 июля

Ставка 1: победа «Урарту» в матче со «Зриньски» с форой (0) за 2.07.

Ставка 2: ничья в матче «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» за 4.05.

Ставка 3: обе забьют — нет в матче «Линкольн» — «Карабах» за 1.65.

Общий коэффициент: 2.07 Х 4.05 Х 1.65 = 13.80.

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