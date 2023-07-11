Мэдисон Кис – Арина Соболенко. Всему есть предел

И везению американки тоже. В матче с Миррой ей помог даже спорный момент.

12 июля 2023 года Мэдисон Кис и Арина Соболенко сыграют в 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение белорусской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.53. Успех американки оценивается в 2.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Мэдисон Кис – Арина Соболенко 12 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Мэдисон Кис – Арина Соболенко получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.75, а тотал меньше 21.5 гейма — за 2.03. Заключить пари на то, что белорусская теннисистка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч Мэдисон Кис – Арина Соболенко (12.07.2023)

Вторая ракетка мира уверенно шагает по турнирной сетке Уимблдона. Арина Соболенко изначально была одним из трёх фаворитов, но попала в самую сложную часть сетки. Кроме того, травяные покрытия не являются любимыми для теннисистки.

Тем не менее пока у Арины всё отлично получается. Она уверенно обыграла в первом круге Панну Удварди — 6:3, 6:1, а потом прошла двух россиянок и новоиспечённую француженку Варвару Грачёву. Она оказалась единственной на турнире, кому удалось взять сет у Соболенко.

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Анна Блинкова забрала у второй ракетки мира всего пять геймов, а Екатерина Александрова и того меньше – только четыре. Действительно слабых соперниц у Соболенко вообще не было, но именно с четвертьфинала для неё начинаются главные испытания. На пути встаёт Мэдисон Кис. В полуфинале при определённом раскладе белорусскую теннисистку может ждать Елена Рыбакина.

Американка на предыдущей стадии не без скандала прошла Мирру Андрееву, ставшую одним из открытий текущего Уимблдона. Россиянка была близка к победе, а в одном из решающих моментов матча поскользнулась и выронила ракетку, судья неправильно оценила эпизод и выписала Андреевой штрафное очко. Отчасти именно этот момент позволил Кис довести дело до победы.

Трёх предыдущих соперниц американка прошла без особых проблем. Виктория Голубич боролась упорнее остальных и в первом сете навязала борьбу Кис. Но её усилий было всё-таки мало. Мэдисон идёт на серии из девяти побед, для неё это отличный результат. Этот Уимблдон она проводит великолепно.

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Перед турниром «Большого шлема» американка взяла титул в Истбурне, не уступив ни сета. Среди побеждённых были такие спортсменки, как Кори Гауфф и Дарья Касаткина. Кис в правильных кондициях и может быть опасна даже для главных фаворитов Уимблдона.

Арина Соболенко тоже демонстрирует хорошую игру и считается фаворитом встречи. С Кис она играла дважды, и теннисистки обменялись победами. Но если американка выигрывала на траве, то белоруска — на харде.

Немаловажно и то, что выход в четвертьфинал дался белоруске относительно легко и занял всего час. Она затратила меньше сил, чем Кис, и получила больше времени на отдых. В плане навыков вторая ракетка мира тоже превосходит американку, но та может оказать ей достойное сопротивление. На этом фоне интересно выглядит ставка на победу Арины Соболенко и тотал больше 21.5 гейма.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Мэдисон Кис – Арина Соболенко 12 июля 2023 года

Судя по всему, правление «Большой тройки» в женском теннисе продолжается. Как минимум Соболенко мы в полуфинале Уимблдона увидим. Похоже, пришло время сказать своё слово на траве белорусской спортсменке. Соперница у неё опасная, но вряд ли Кис сможет поставить перед Ариной какую-то неразрешимую задачу.

Ставка: победа Арины Соболенко и тотал больше 21.5 гейма за 2.77.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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