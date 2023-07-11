Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс. Россиянин будет в огне

12 июля 2023 года Даниил Медведев и Кристофер Юбэнкс сыграют в четвертьфинале Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.18. Успех американца оценивается аналитиками в 4.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс 12 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс не получится упорным. Тотал больше 35.5 гейма идёт за 1.58, а тотал меньше 35.5 гейма — за 2.23. Заключить пари на то, что Медведев выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.38.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс (12.07.2023)

В борьбе за победу на Уимблдоне осталось восемь лучших. Среди них Даниил Медведев и американец Кристофер Юбэнкс, которые 12 июля сыграют за выход в полуфинал. Начало матча не ранее 13:00 мск.

Даниил Медведев проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Да, турнир «Большого шлема» пока выиграть не удалось, на Открытом чемпионате Австралии и тем более на «Ролан Гаррос» россиянин мог выступить гораздо лучше. Тем не менее в плане больших побед он держит планку – шесть финалов и пять трофеев.

На Уимблдоне не осталось ни одной россиянки.

Впрочем, без достижений на турнирах «Большого шлема» нынешний сезон нельзя будет занести себе в актив. Впервые в карьере Медведев дошёл до четвертьфинала Уимблдона и, судя по последним высказываниям, действительно поверил в себя. Это очень важно, так как до сих пор ему не всегда хватало уверенности, что особенно ярко проявилось на «Ролан Гаррос».

На траве Даниил пока играет с переменным успехом. У него шесть побед в восьми последних матчах, но в каждом из них были ошибки и брак. В Хертогенбосхе он крайне неудачно сыграл с Адрианом Маннарино — 1:2 (6:4, 4:6, 2:6), в Галле Роберто Баутиста-Агут и вовсе не отдал ни одного сета — 2:0 (7:5, 7:6). Медведева часто подводила собственная подача, и ему не хватало концентрации в ответственные моменты.

На Уимблдоне Даниил заметно прибавил, лишь в одном из четырёх матчей отдав сопернику сет. Он обыграл Артура Фери и взял реванш у Маннарино, по разу дойдя до тай-брейка. Важно отметить, что до сих пор соперников соответствующего ему уровня у россиянина не было, даже у Иржи Легечки он выиграл два первых сета, а затем чех снялся из-за травмы.

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На первый взгляд, у третьей ракетки мира не должно быть проблем и в предстоящей встрече. Медведев уже обыгрывал Юбэнкса в четвертьфинале турнира в Майами, тогда американец взял всего восемь геймов — 0:2 (3:6, 5:7). У Даниила была возможность немного отдохнуть, так как матч с Легечкой закончился раньше времени, и теперь он полон сил.

Как ни странно, для Кристофера Юбэнкса турнир в Майами был лучшим в нынешнем сезоне. Не считая Уимблдона, дальше второго круга американец дошёл всего дважды. Однако с конца июня он демонстрирует великолепную игру на траве, что помогло выиграть первый титул в карьере – на Мальорке. После финала Кристофер признавался, что настроен показать себя с лучшей стороны, и пока ему это удаётся.

На данный момент у Юбэнкса девять побед подряд. Почти все матчи проходили в напряжённой борьбе с большим количеством ошибок. В шести случаях он отдавал один сет. Как правило, Кристофер плохо начинает, ему необходимо больше времени, чтобы поймать ритм и привыкнуть к стилю соперника. Но когда это удаётся, интрига в матче разгорается с новой силой.

В этом плане идеальным примером послужит встреча со Стефаносом Циципасом в четвёртом круге. У Юбэнкса ничего не получалось в первом сете, второй он с трудом взял на тай-брейке и в целом совершил 56 невынужденных ошибок. Но сумел вовремя собраться – на характере и благодаря шикарной подаче американец довёл дело до победы — 3:2 (3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4).

Однако сложно не согласиться с экспертами, которые называют Даниила Медведева явным фаворитом. Его игру нельзя назвать уверенной, но пока соперников получалось обыгрывать просто за счёт класса. И всё же недооценивать американца не стоит, он проводит лучший отрезок в карьере и умеет отыгрываться. Поэтому предлагаем ставку на победу Даниила Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.29.

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Даниил высказался о выходе в четвертьфинал, заговорив о победе на Уимблдоне. Он отметил, что всегда так говорит, но также добавил, что нельзя забывать про Новака Джоковича, который выиграл в Англии четыре раза подряд. Россиянин заглядывает далеко вперёд. Он также вспомнил, что Юбэнкс может быть в огне и тогда для победы ему придётся стать таким же.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Даниил Медведев – Кристофер Юбэнкс 12 июля 2023 года

Сетка пока позволяет Даниилу Медведеву добиваться результата, не переключаясь на максимальную скорость. Но постепенно россиянину придётся прибавлять. Он впервые добрался до четвертьфинала Уимблдона и связывает с этим турниром большие надежды, однако самое трудное впереди. Кристоферу Юбэнксу едва ли хватит сил преподнести сенсацию, но без борьбы он снова не отдаст ни сета, свой характер и волю к победе этот теннисист уже продемонстрировал.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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