«Астана» — «Динамо» Тбилиси. Григорий Бабаян напомнит о былых временах

12 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу астанчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех грузинского клуба оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси 12 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Астана» — «Динамо» Тбилиси не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси (12.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 12 июля состоятся пять матчей первого квалификационного раунда. В самом раннем из них на стадионе «Астана-Арена» в Казахстане «Астана» примет «Динамо» из Тбилиси.

Осенью прошлого года жёлто-синие пережили смену главного тренера. Должность занял бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян. Ранее он уже работал в казахстанском клубе в качестве ассистента опытного болгарского специалиста Станимира Стойлова.

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Тот период времени можно с уверенностью назвать «золотыми» годами жёлто-синих. Под руководством Стойлова они четыре раза подряд выиграли чемпионат Казахстана. Кроме того, «Астана» становилась обладателем Кубка и дважды побеждала в Суперкубке страны.

Помимо успехов на внутренней арене, астанчане очень здорово выступали в еврокубковых турнирах. Они добыли путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, а также вышли в 1/16 финала Лиги Европы, навязав борьбу лиссабонскому «Спортингу» (4:6 по сумме двух встреч).

Вернёмся к Бабаяну. По итогам минувшего сезона во главе с ним «горожане» снова выиграли чемпионат Казахстана, а также стали обладателями Суперкубка страны. В финале жёлто-синие обыграли «Ордабасы» (2:1). На данный момент они возглавляют турнирную таблицу первенства.

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В ближайшем будущем спад не предвидится. Более того, астанчане должны усилиться двумя качественными футболистами. Имена новобранцев не называются, но точно известно, что они являются игроками национальных команд своих стран. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Будущее «Динамо» Тбилиси выглядит менее перспективно, чем у «Астаны». За последние шесть лет клуб ни разу не проходил дальше третьего квалификационного раунда в еврокубках. До данной стадии добрался два раза в Лиге Европы. Дальше не пускали «Фейеноорд» (1:5 по сумме двух игр) и «Клаксвик» (1:6).

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Грузии «Динамо» стало чемпионом, но в текущем сезоне располагается лишь на четвёртом месте. Отставание от лидирующего «Динамо» Батуми составляет целых восемь очков.

В целом у подопечных Георгия Чиабришвили предостаточно времени для того, чтобы обогнать «Динамо» из Батуми. Впереди практически половина чемпионата. Но вот ещё вопрос — хватит ли футболистам из Тбилиси сил и концентрации для этого? Совсем недавно они выиграли Кубок Грузии, приложив немало усилий.

В полуфинале подопечные Чиабришвили с трудом обыграли «Дилу» (1:1, 4:2 пен.), а в решающем матче победили «Динамо» Батуми (1:1, 4:3 пен.). Два энергозатратных матча подряд, да ещё и незадолго до перелёта в Казахстан, наверняка отразятся на тонусе команды.

Предлагаем поставить на победу «Астаны» за коэффициент 1.88. Класс грузинской команды, конечно, несколько выше. Однако это ещё ни о чём не говорит. В последнее время футбол в Казахстане развивается стремительными темпами. Сборная процветает под руководством Магомеда Адиева. Она имеет неплохие шансы квалифицироваться на Евро-2024.

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Многие футболисты «Астаны» выступают за сборную Казахстана. Помимо прогресса под руководством Адиева, они прибавляют во главе с Бабаяном. На наш взгляд, на домашнем стадионе у «столичных» есть все шансы обыграть уставшее после сложных матчей в Кубке Грузии «Динамо» Тбилиси.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси 12 июля 2023 года

Вместе с Григорием Бабаяном «Астана» некогда отлично выступала в еврокубковых турнирах. Возвращение тренера в клуб придало хороший импульс футболистам и с ходу помогло выиграть два трофея. Думается, поддержка родных трибун поможет им обыграть «Динамо» Тбилиси, которое последние несколько лет неудачно выступает на международной арене. На внутренней также не всё в порядке. Четвёртое место в турнирной таблице первенства, а также огромное количество сил, потраченных на Кубок страны, свидетельствуют не в пользу подопечных Чиабришвили.

Ставка: победа «Астаны» за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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