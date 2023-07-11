Ямайка — Мексика. Шамар Николсон не выручит

13 июля состоится матч 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ Ямайка — Мексика. Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мексиканцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех ямайцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Золотого кубка КОНКАКАФ Ямайка — Мексика 13 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Ямайка — Мексика не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ Ямайка — Мексика (13.07.2023)

Пока в топовых европейских чемпионатах царит перерыв, обратим внимание на международный турнир, в котором соревнуются страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. На 13 июля запланированы две полуфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ. В одной из них померяются силами Ямайка и Мексика.

Наилучшим достижением Ямайки на Золотом кубке КОНКАКАФ являются серебряные медали, выигранные в 2015 и 2017 годах. С тех пор сборная претерпела немало перемен. Не один раз происходила смена главного тренера. Также практически полностью изменился состав.

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Не сильно, но с тех пор уровень «регги-бойз» упал. По итогам минувшего розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ они добрались только до 1/4 финала, уступив США (0:1). В текущем прошли так далеко только за счёт того, что в соперниках были преимущественно аутсайдеры.

Если же вспомнить, как Ямайка выступила в отборочном турнире на чемпионате мира в Катаре, то сразу становится грустно. За 14 туров она обыграла только Гондурас (дважды 2:1). Также пять раз сыграла вничью. Таким образом, заняла шестое из восьми мест в турнирной таблице.

За этот период времени «регги-бойз» пропустили 22 мяча, а сами забили только 12. Два из них записал на свой счёт нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон. В последнее время форвард стал реже радовать результативностью и из футболиста основного состава превратился в игрока ротации.

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За 29 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне в составе красно-белых Шамар забил только четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В текущем розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ Николсон получил за четыре матча лишь 84 минуты игрового времени. Полезными действиями не отметился.

Мексика является самой титулованной сборной в КОНКАКАФ. Она выигрывала Кубок конфедераций в 1999 году, а также 17 раз принимала участие в чемпионатах мира, в которых дважды доходила до 1/4 финала. Кроме того, «трёхцветные» 11 раз становились обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ и неоднократно добирались до финальных стадий турнира.

В квалификации на чемпионат мира в Катаре зелёные набрали столько же очков, сколько выигравшая группу Канада. Уступили они лишь по дополнительным показателям. На самом турнире Мексика была очень близка к выходу из группы. Если бы она забила на один мяч больше в матче последнего тура с Саудовской Аравией (2:1), то заняла бы второе место и получила путёвку в плей-офф.

Теперь «трёхцветные» уверенными шагами идут к 12-й победе в Золотом кубке КОНКАКАФ. На предыдущей стадии турнира они уверенно обыграли Коста-Рику (2:0). Не последнюю роль в успехе сыграл опытный мексиканский голкипер Гильермо Очоа. Большого количества работы у 37-летнего вратаря не было, но так или иначе он идеально справился со своими обязанностями.

С середины прошлого сезона Очоа перебрался в «Салернитану», где во всей красе продемонстрировал свои выдающиеся навыки. Вратарь установил рекорд Серии А по количеству совершённых сейвов в одном матче. Он парировал целых 10 ударов в игре 29-го тура с «Интером» (1:1).

В частности благодаря стараниям Очоа «Салернитана» закончила минувший сезон на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. За последние 14 туров она уступила только «Эмполи» (1:2) и «Кремонезе» (1:2) в матче заключительного тура, который по сути уже ничего не решал.

Несмотря на то что грядущий матч состоится в Ямайке, в успех мексиканцев верится гораздо больше. Поставить на их победу и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так.

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У «трёхцветных» лучше комплектация состава и, соответственно, результаты. За них играет множество футболистов, которые на клубном уровне небезуспешно выступают за топовые европейские команды. Ямайцы тем же похвастаться не могут. Качественных игроков у них дефицит.

Прогноз и ставки на матч Золотого кубка Ямайка — Мексика 13 июля 2023 года

Между Ямайкой и Мексикой большая разница в классе. Подтверждает это не только история очных встреч, но и достижения национальных команд. У «трёхцветных» намного больше титулов и гораздо лучше поставлена командная игра. Возможно, поддержка домашних трибун поможет ямайцам навязать им борьбу. Однако зелёные выглядят предпочтительнее. Ждём, что они выиграют, а Гильермо Очоа вновь поймает кураж и порадует умопомрачительными сейвами.

Ставка: победа Мексики и тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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