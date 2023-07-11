США — Панама. Не стоило смеяться над канадцами

Карма может наказать американцев за то, что произошло после матча с «кленовыми листьями». У «канальщиков» будет шанс как минимум на голы.

13 июля состоится матч 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ США – Панама. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Шансы панамцев оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч США — Панама 13 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч США – Панама не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Золотого кубка США — Панама (13.07.2023)

Пока в европейских чемпионатах по футболу продолжается перерыв, сборные, входящие в КОНКАКАФ, проводят матчи за Золотой кубок. Этот турнир состоится каждые два года и по накалу не проигрывает другим подобным международным соревнованиям. 13 июля состоятся полуфинальные встречи, а в одной из них сборная США встретится с Панамой. Начало игры — в 2:30 мск.

Американцы являются семикратными победителями Золотого кубка. Чаще них этот титул выигрывала только Мексика, но она является рекордсменкой. В текущем розыгрыше у «звёзд и полос» вновь есть шансы побороться за трофей в финале, но сперва нужно пройти упёртую Панаму, которая просто так не собирается сдаваться. Панамцы никогда не выигрывали этот турнир, но дважды доходили до финала.

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США не испытывали проблем в групповом этапе, заняв по итогам трёх матчей первое место. Команда выиграла в двух встречах и в одной сыграла вничью – с Ямайкой (1:1). К слову, эти две сборные поделили путёвку в плей-офф, набрав одинаковое количество очков – по семь. Однако американцы забили больше — 13 мячей, пропустив всего один.

Хвастаться Греггу Берхалтеру, который вернулся на пост тренера в июне этого года, особо нечем. Потому что те два соперника были очень простыми. Лучшим бомбардиром группового этапа стал Хесус Феррейра, который оформил два хет-трика. 22-летний футболист выступает за «Даллас».

Группа, в которой участвовала Панама, выглядела сложнее. Несмотря на присутствие таких сборных, как Коста-Рика, Мартиника и Сальвадор, «канальщики» заняли первую строчку, набрав семь очков. Им даже удалось победить костариканцев со счётом 2:1. Руководит командой Томас Кристиансен, до этого успевший поработать в «Лидсе» и бельгийском «Юнионе».

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В четвертьфинале США достался непростой соперник. Канада сумела дать достойный отпор. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1. «Кленовые листья» могли одержать победу в дополнительное время, ведь вышли вперёд благодаря забитому мячу на 109-й минуте, но из-за автогола счёт вновь стал равным. Какая досада!

В серии пенальти футболисты США оказались удачливее и точнее, одержав победу со счётом 3:2. Однако матч запомнился инцидентом, который произошёл в подтрибунном помещении. Как утверждает источник, американцы насмехались над канадцами. Из-за этого началась массовая драка между спортсменами. Пришлось вмешиваться охранникам и разнимать зачинщиков. Будут ли за это санкции – неизвестно.

Панама в четвертьфинале играла с приглашённым гостем на Золотой кубок КОНКАКАФ – Катаром. Не стоит недооценивать соперника, который на групповом этапе победил Мексику со счётом 1:0. Несмотря на это, панамцы с лёгкостью разгромили катарцев – 4:0. Исмаэль Диас открыл второе дыхание и оформил хет-трик. Таким образом, «канальщики» не проиграли ни одной встречи турнира.

У команд очень резвая атака, в которой пытается проявить себя каждый футболист. Американцы часто стараются действовать осторожно и от обороны, но так играть с Панамой не получится. У «канальщиков» классные нападающие, и они могут доставить проблем. К тому же три из пяти последних очных встреч заканчивались тоталом больше 2.5 мяча – вот на это и поставим.

Прогноз и ставки на матч США — Панама 13 июля 2023 года

Американцы перенервничали после матча в 1/4 финала с Канадой и даже устроили потасовку в подтрибунном помещении. Панама будет психологически устойчивее и может доставить проблем. Она уже обыграла Мексику и Катар, которые не казались слабыми соперниками. В отличной форме Диас, а у США есть резвый Феррейра. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 2.17. Если панамцы выиграют, это можно будет считать кармой.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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