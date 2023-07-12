«Железничар» — «Динамо» Мн. Ученик Гончаренко — тот человек

13 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу боснийского клуба можно с коэффициентом 2.35. Успех минчан оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск 13 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Железничар» — «Динамо» Минск не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск (13.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги конференций. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 13 июля запланировано много интересных встреч первого квалификационного раунда. Среди прочих выделяется игра между «Железничаром» и минским «Динамо», которая состоится на стадионе «Грбавица» в Сараеве.

Когда-то «Железничар» и минское «Динамо» встречались в 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда победу одержал клуб из Боснии и Герцеговины (3:1, по сумме двух матчей). С тех пор прошло немало времени. На фоне остальных уровень боснийского и белорусского чемпионатов сильно снизился.

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За последние три года «Железничар» лишь один раз сумел добыть путёвку в еврокубки — как раз в минувшем сезоне. По его итогам он не без удачи занял третье место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Повезло, что «Сараево» в матче последнего тура потеряло очки.

Минское «Динамо» за последние 10 лет дважды выходило в групповой этап Лиги Европы, а также четыре раза добиралось до третьего квалификационного раунда. Правда, было это до того, как лидерство в чемпионате Беларуси перехватил солигорский «Шахтёр».

В минувшем сезоне бело-синим удалось дойти только до второго квалификационного раунда Лиги конференций. Дальше их не пустил «Хапоэль» из Беэр-Шевы (1:2 и 0:1). Примечательно, что и другие три белорусских клуба не сумели пробраться в третий раунд отборочного турнира.

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Кому, если не столичному клубу с богатейшей историей, суждено исправить положение? На данный момент он располагается на втором месте в турнирной таблице. У минского «Динамо» столько же очков, сколько у лидирующего «Немана», но оно уступает по дополнительным показателям.

Получили право выступать на международной арене в этом сезоне бело-синие не без удачи. По итогам минувшего сезона они заняли только четвёртое место. Однако из-за договорных матчей солигорский «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» были лишены золотых и серебряных медалей. Вместо них отправились представлять страну минское «Динамо» и «Ислочь».

В преддверии текущего сезона минчане неплохо усилили состав, за счёт чего и набрали хороший ход в чемпионате Беларуси. За 14 туров они забили 34 мяча — больше всех. Сами пропустили только 11. Думаем, в предстоящем матче бело-синие как минимум не проиграют. Предлагаем взять Х2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.77.

Дело ещё в том, что минчане подходят к игре в более хорошем тонусе. Боснийцы не провели за последние полтора месяца ни одного официального матча, так как чемпионат закончился в конце июня. Первенство Беларуси в самом разгаре, и бело-синие в нём преуспевают.

Большого количества забитых мячей не ждём, ведь это только первый матч. Вероятнее всего, команды будут играть аккуратно, прощупывая друг у друга слабые места. Всё самое интересное будет ждать нас во второй встрече, которая станет решающей. К тому же не будем забывать, что в прошлом году главным тренером минчан стал Вадим Скрипченко, ранее работавший в РПЛ вместе с Виктором Гончаренко. У него хватит опыта, чтобы перевернуть игру «Динамо».

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск 13 июля 2023 года

Уровень боснийского чемпионата снизился сильнее, чем белорусского. Несмотря на то что игра состоится в Боснии и Герцеговине, в «Железничар» верится с трудом. Статистика и результаты свидетельствуют не в его пользу. Минское «Динамо» набрало хороший ход в чемпионате Беларуси. Думается, в этом сезоне оно лучше выступит на международной арене, чем в минувшем. У бело-голубых довольно надёжная оборона. Плюс это только первый матч. Высокой результативности не ждём.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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