«Рига» — «Викингур». Ничего удивительного

Равные команды будут во многом похожи. Им по силам обменяться голами, а победит та, на чьей стороне окажется удача.

13 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Рига» — «Викингур». Начало — 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом латвийский клуб: коэффициент на его победу составляет 2.03, а на исландскую команду можно поставить за 3.60. Ничья идёт за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Рига» — «Викингур» 13 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Рига» — «Викингур» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.72. Ставку на победу латвийского клуба с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Рига» — «Викингур» (13.07.2023)

В четверг вечером «Рига» и «Викингур» встретятся в матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Латвийская команда подходит к этой встрече в хорошей форме, ведь на данный момент она не имеет поражений в четырёх последних встречах, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

В отличие от многих европейских лиг, чемпионат Латвии находится в самом разгаре, а «Рига» возглавляет турнирную таблицу.

Текущий сезон уже подошёл к экватору, поэтому расслабляться рижанам нельзя. Они опережают ближайшего преследователя всего на три очка. Однако больше думать футболисты будут о еврокубках.

В последнее время «Рига» неплохо выступает на евроарене, выиграв четыре из шести последних матчей в Лиге Европы. Команда дошла до третьего квалификационного раунда, в котором потерпела разгромное поражение от «Жил Висенте» – 1:5 по сумме двух встреч.

У «Викингура» сезон также в самом разгаре, и команда на данный момент занимает первое место в турнирной таблице.

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«Викинги» в последнее время находятся в хорошей форме: в шести последних встречах во всех соревнованиях они не проигрывали, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Кроме того, клуб из Рейкьявика демонстрирует высокую результативность, забивая не менее двух мячей в 11 матчах подряд.

«Викингур» в своей истории провёл в Лиге конференций всего четыре встречи, в которых показал неоднозначные результаты. Из третьего квалификационного раунда «викингов» выбил польский «Лех».

Учитывая, что обе команды находятся в приличной форме, неудивительно, что забить смогут оба клуба. Мы рекомендуем поставить на обмен голами за коэффициент 1.87 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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