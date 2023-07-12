«Марибор» — «Биркиркара». Пройдутся катком

Словенцы на голову сильнее. Гостям ловить в этом матче нечего.

13 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Марибор» — «Биркиркара». Начало — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом словенский клуб: коэффициент на его победу составляет 1.12, а на мальтийскую команду можно поставить за 25.0. Ничья идёт за 8.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Марибор» — «Биркиркара» 13 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Марибор» — «Биркиркара» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.50, а тотал меньше 2.5 гейма оценён экспертами в 2.55. Ставку на победу словенского клуба с точным счётом 3:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Марибор» — «Биркиркара» (13.07.2023)

Лига конференций стала популярным соревнованием благодаря своей непредсказуемости. В четверг стартует третий сезон турнира, спустя всего несколько недель после того, как «Вест Хэм» обыграл в финале «Фиорентину».

Словенский клуб «Марибор» в первом отборочном раунде примет на домашнем стадионе мальтийскую «Биркиркару». У обеих команд межсезонье, и чемпионаты стартуют только через несколько недель.

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Фиолетовые в прошлом сезоне заняли третье место в словенской лиге. «Марибор» регулярно участвует в отборочных этапах еврокубков. Он 16 раз становился чемпионом страны и восемь раз занимал второе место.

«Биркиркара» в прошлом сезоне заняла второе место в мальтийской Премьер-лиге. Клуб далеко не новичок в еврокубках. Впервые он принял участие в них в сезоне-1997/1998. Однако за всю историю «Биркиркара» никогда не проходила дальше отборочных раундов.

Последний раз она выступала в еврокубках в сезоне-2021/2022. Команда дошла до второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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Вначале «Биркиркара» обыграла «Ла Фиориту» со счётом 2:1 по сумме двух встреч. Затем «полосатые» были выбиты из соревнований словенской «Олимпией» в серии пенальти.

Тренер «Марибора» Дамир Кржнар не располагает большими средствами для трансферов. Самым дорогим приобретением этого лета стал левый защитник Марк Страйнар. Защитник может дебютировать в матче с «Биркиркарой». В межсезонье клуб продал центрального нападающего Жана Випотника. Крзнар надеется, что его сможет заменить подписанный на правах аренды Джулиано Скука.

Наставник «Биркиркары» Джованни Тедеско был вынужден сосредоточиться на приобретении игроков на условиях аренды и свободных агентов. Вратарь Марцель Запытовский может выйти на поле после перехода в клуб.

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Ждём от этой встречи разгромной победы «Марибора». Команда неплохо усилилась, и у неё гораздо больше опытных футболистов в составе. Предлагаем ставку на победу словенцев с форой (-2.5) за 2.10. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Марибора» с форой (-2.5) за 2.10.

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