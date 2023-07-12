«Нюрнберг» — «Арсенал». Кай Хаверц готов проявить себя

Новичок рвётся на поле и рассчитывает получить шанс дебютировать уже в этой встрече. С таким настроем недалеко до первого гола.

13 июля состоится товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Шансы «Нюрнберга» оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нюрнберг» — «Арсенал» 13 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нюрнберг» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал» (13.07.2023)

Межсезонье продолжается, и европейские команды занимаются усилением составов. Кроме активных действий на трансферном рынке, клубы проводят товарищеские встречи, чтобы быть готовыми к новому сезону. В одной из таких 13 июля на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» «Нюрнберг» будет принимать лондонский «Арсенал». Начало игры – в 20:00 мск.

Немецкий клуб очень плохо провёл последний сезон, заняв по итогам 14-е место в турнирной таблице. «Нюрнберг» опередил на семь очков зону прямого вылета из Второй Бундеслиги. За 34 встречи команда забила всего 32 гола, пропустив 49. В среднем чуть меньше одного мяча за матч – плохой показатель для немецких команд.

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Для «Арсенала» сезон-2022/2023 АПЛ получился великолепным, и, если бы не смазанная концовка, он стал бы чемпионом Англии. «Канониры» долгое время удерживали первую строчку в турнирной таблице, но пропустили вперёд «Манчестер Сити» и уже не смогли вернуть лидерство. По итогам они заняли второе место, с отставанием в пять очков от «горожан». Обидно, но выводы сделаны.

За весь сезон лондонцы показывали завидную результативность. За 38 матчей в чемпионате Англии они забили 88 голов, что в среднем даёт 2,3 мяча за встречу. Мартин Эдегор был признан лучшим игроком «Арсенала» по итогам сезона. Также особый вклад в нападение клуба внесли Мартинелли и Букайо Сака. Несмотря на наличие таких футболистов, Артета продолжает усиление атакующей линии.

Недавно к составу «канониров» присоединился Кай Хаверц. Трансфер из «Челси» обошёлся «Арсеналу» в € 75 млн с учётом бонусов. Судя по тому, что немец уже тренируется на сборах в Германии вместе с новой командой, он может принять участие в предстоящем матче. Также близок к переходу полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.

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«Нюрнберг» не может похвастаться такими звёздными футболистами, но намерен дать достойный отпор вице-чемпиону Англии. Клуб уже провёл три товарищеских матча и ни в одном не проиграл. Он победил «Пардубице» со счётом 1:0, а затем сыграл вничью с «Хартбергом» (2:2). В последней встрече команда обыграла «Диошдьёр» — 3:1. Уровень соперников был несравнимо низким, поэтому вряд ли эти матчи помогли подготовиться к «канонирам».

Для «Арсенала» эта товарищеская встреча станет первой в межсезонье. Постепенно Артета будет знакомить команду с Каем Хаверцем и попробует внедрить его в свою игровую схему. Будет интересно посмотреть, как немецкий футболист впервые выйдет на поле и что покажет в игре с «Нюрнбергом».

Нет никаких сомнений в победе лондонцев, и будет она результативной. «Нюрнберг» ниже уровнем, он плохо провёл минувший сезон, а в последних товарищеских встречах играл с очень слабыми соперниками, по сравнению с «Арсеналом». Если ещё и удастся увидеть дебют Кая Хаверца – это будет потрясающе. Предлагаем ставку на победу «канониров» и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Нюрнберг» — «Арсенал» 13 июля 2023 года

«Нюрнберг» не готов к встрече с такими сильными клубами, как «Арсенал». Артета попробует провести эксперимент, на сборы в Германию вместе с командой прилетел новичок Кай Хаверц. В таких условиях у хозяев просто нет шансов одержать победу. Несмотря на это, они могут забить, потому что «канониры» наверняка не будут упираться в оборону и опробуют резервы, которые не были сыграны. Предлагаем ставку на победу «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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