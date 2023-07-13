Карлос Алькарас — Даниил Медведев. Есть сомнения в первой ракетке России

У третьего номера рейтинга крайне мало шансов на победу, но надо бороться до конца.

14 июля Карлос Алькарас — Даниил Медведев сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом испанца, коэффициент на его победу составляет 1.35. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев 14 июля 2023 года

Аналитики уверены, что матч 1/2 финала Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.61, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.22. Заключить пари на пятый сет в букмекерских конторах можно за 3.70.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев (14.07.2023)

Близится к кульминации 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 14 июля запланированы две полуфинальные встречи Уимблдона. В одной из них померяются силами первая ракетка мира Карлос Алькарас и чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев. Начало — не ранее 15:00 мск.

За последние 49 матчей во всех турнирах Алькарас потерпел только четыре поражения. Уступил он Кэмерону Норри — 1:2 (7:5, 4:6, 5:7) в финале АТР-500 в Рио-де-Жанейро, Яннику Синнеру — 1:2 (7:6, 4:6, 2:6) в полуфинале «Мастерса» в Майами, Фабиану Марожану — 0:2 (3:6, 6:7) в матче второго круга «Мастерса» в Риме и Новаку Джоковичу — 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

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Испанец выиграл пять турниров — АТР-250 в Буэнос-Айресе, «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, АТР-500 в Барселоне, «Мастерс» в Мадриде, и, наконец, АТР-500 в Лондоне. За это время он уверенно обыграл множество топовых теннисистов, в том числе Даниила Медведева со счётом 2:0 (6:3, 6:2) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

На предыдущих стадиях Уимблдона первая ракетка мира победил Николаса Харри — 3:1 (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), финалиста позапрошлого розыгрыша Открытого чемпионата Великобритании Маттео Берреттини — 3:1 (3:6, 6:3, 6:3, 6:3) и датского вундеркинда Хольгера Руне — 3:0 (7:6, 6:4, 6:4).

Руне, правда, после матча пожаловался на плохое самочувствие. Он отметил, что испытывал недомогание, но не хотел расстраивать публику. Датчанин поделился ощущениями, что у него не было той энергии, которая обычно присутствует в матчах. Будь Хольгер в иной форме, он наверняка сумел бы навязать борьбу Карлосу и смог бы забрать один сет. Больше — вряд ли.

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Даниилу Медведеву пришлось приложить гораздо больше усилий для того, чтобы выйти в полуфинал. В последней встрече он с трудом победил Кристофера Юбэнкса. Матч затянулся до пяти сетов. По ходу встречи россиянину пришлось отыгрываться с 1:2.

Даниилу стоит отдать должное за то, что он сумел собраться с мыслями и переломить ход игры в ключевой момент, в четвёртом сете. После этого американец расстроился и практически без борьбы отдал концовку. Будь в соперниках более опытный и техничный теннисист, Медведев бы уже паковал чемоданы.

В текущем сезоне у Даниила получается далеко не всё. Он выиграл пять турниров — АТР-500 в Роттердаме, АТР-250 в Дохе, АТР-500 в Дубае, «Мастерсы» в Майами и в Риме. Неплохо, но на Открытых чемпионатах Австралии и Франции россиянин выступил крайне неудачно.

На Australian Open Медведев добрался только до третьего круга, проиграв Себастьяну Корде 0:3 (6:7, 3:6, 6:7). На «Ролан Гаррос» он уступил в первом же круге бразильскому квалифаеру Тьяго Уайлду — 2:3 (6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6), для которого тот матч стал первым на Открытом чемпионате Франции на взрослом уровне.

После провала на «Ролан Гаррос», Даниил неудачно выступил на турнирах АТР-250 в Хертогенбосхе и АТР-500 в Галле. До полуфинала Уимблдона, который станет для него первым в карьере, россиянин добрался не без удачи. В соперники попадались аутсайдеры и середняки. И даже с ними возникали проблемы.

Хочется верить, что волевая победа в матче с Юбэнксом придаст Медведеву уверенности в собственных силах и зарядит дополнительной энергией. Он наверняка навяжет испанцу борьбу, но на большее не рассчитываем. П1 + ТБ 36.5 гейма принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

После выхода в полуфинал Уимблдона Алькарас получил похвалу от знаменитого футболиста Гари Линекера. Бывший нападающий сборной Англии отметил, что Карлос выглядит и двигается как футболист, у которого мощь Криштиану Роналду, смешанная с ловкостью и чувством мяча Лионеля Месси, но с ракеткой.

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Сравнение, конечно, не совсем уместное, ведь Роналду и Месси уже увековечили свои имена в пантеоне легендарных спортсменов, а Алькарас только начинает свой путь. Тем не менее шансы на успех в предстоящем матче у Даниила действительно крайне небольшие. В текущей форме он не выглядит тем, кто способен навязать конкуренцию первой ракетке мира за выход в финал ТБШ.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев 14 июля 2023 года

Нас ждёт матч между двумя топовыми теннисистам, которые входят в топ-3 мирового рейтинга. Карлос Алькарас подходит к игре с потрясающей статистикой и в отличном тонусе. О Медведеве того же сказать нельзя. Россиянин проиграл много матчей в этом сезоне не самым сильным соперникам. До полуфинала он дошёл с трудом. Скорее всего, на этом его путь и закончится.

Ставка: победа Алькараса и тотал больше 36.5 гейма за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

Юбэнкс рассказал, за счёт чего Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.

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