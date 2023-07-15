«Краснодар» — «Сочи». Зажигательное южное дерби

15 июля состоится товарищеский матч «Краснодар» — «Сочи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами чёрно-зелёных: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно за 2.08. Успех сочинцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.05. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Краснодар» — «Сочи» 15 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Краснодар» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.65. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол сочинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Сочи» (15.07.2023)

Товарищеский матч «Краснодар» — «Сочи» состоится 15 июля в Краснодаре на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам 30 туров прошлого розыгрыша РПЛ «быки» набрали 48 очков и финишировали на шестом месте в турнирной таблице. Также подопечные Владимира Ивича пробились в финал Кубка России, в котором проиграли ЦСКА.

«Краснодар» в минувшем сезоне проявлял активную атакующую игру. После зимнего перерыва футболисты радовали болельщиков своей результативностью. За 13 весенних туров РПЛ они забили 31 гол, при этом Джон Кордоба принял участие в 13 из них. Колумбиец забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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Столь же важно отметить, что на фоне прогресса в атаке у «Краснодара» возникли проблемы в обороне. Всего в четырёх весенних матчах чемпионата им удалось сохранить свои ворота сухими. За этот период они пропустили 17 голов.

Решением этой проблемы сербский тренер занимается в товарищеских матчах. Начав предсезонные сборы с результативной ничьей с «Черноморцем» (2:2), уже в следующей встрече с «Кубанью» чёрно-зелёные действовали увереннее и в итоге с комфортным счётом 3:0 обыграли земляков.

Летом команду покинули Вячеслав Литвинов, Сергей Бородин и Алексей Ионов. Последний был важным игроком стартового состава. 34-летний полузащитник забил семь голов и записал на свой счёт один ассист. Компенсировать его потерю руководство клуба попыталось за счёт трансфера Александра Эктова, который неплохо проявил себя в «Оренбурге».

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«Сочи» провалился в прошлом сезоне. Вице-чемпион финишировал во второй половине турнирной таблицы. Уход тренера Владимира Федотова и двух системообразующих игроков атакующего звена дали о себе знать. Попытки руководства клуба стабилизировать результаты за счёт перестановок на тренерском мостике не увенчались успехом.

Впрочем, решение по отставке 70-летнего Курбана Бердыева было крайне сомнительным, учитывая, что на тренерском посту он пробыл чуть больше месяца. Под руководством Дмитрия Хохлова в восьми заключительных турах РПЛ южане проиграли в пяти встречах.

Летом «Сочи» активно работал над повышением конкуренции в составе, ответив на уход Жоаозиньо и Владислава Сарвели трансферами Марсело Алвеса, Вячеслава Литвинова, Юрия Медведева, Мартина Крамарича и Ивана Игнатьева. Многие из них уже отметились результативными действиями в контрольных встречах.

«Барсы» мощно проводят предсезонные сборы. Они победили во всех четырёх товарищеских матчах, обыграв «Аланию» (2:1), «Ленинградец» (4:1) «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2).

«Краснодар» и «Сочи» провели 12 очных встреч. Краснодарцы записали в актив шесть побед, и три матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 16:10 в пользу чёрно-зелёных.

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Товарищеский характер встречи позволяет командам не зацикливаться на результате, а действовать более открыто. Учитывая, что оба клуба проводят предсезонку в результативном ключе, рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Краснодар» — «Сочи» 15 июля 2023 года

«Сочи» демонстрирует ударный футбол в товарищеских матчах с уступающими ему в классе соперниками. Подопечные Владимира Ивича также показывают производительную игру в атаке. Учитывая товарищеский характер матча, рекомендуем ставку тотал больше 3.5 мяча за 2.10.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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