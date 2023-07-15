«Родина» — «Сокол». Парфёнова застанут врасплох

16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Родина» — «Сокол». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу «Родины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Шансы саратовцев оценили в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Родина» — «Сокол» 16 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Родина» — «Сокол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.11. Гол саратовцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Сокол» (16.07.2023)

Пришло время для начала нового сезона в российском футболе. 16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Родина» — «Сокол». Встреча пройдёт на стадионе «Сапсан-Арена». Начало запланировано на 18:00 мск. Последний сезон команды провели в разных первенствах, но были хороши.

Минувший сезон в Первой лиге «Родина» провела отлично и заняла пятое место, получив путёвку в стыковые матчи за право играть в РПЛ. Способствовали этому обстоятельства, из-за которых «Алания», располагающаяся на третьей строчке, не смогла получить лицензию. Многие были недовольны таким замещением и открыто говорили, что московский клуб получил путёвку незаслуженно.

Эдуард Штейнбрехер стал главным тренером «Енисея».

В стыковых матчах «Родине» выпал очень непростой соперник – «Пари Нижний Новгород». Уже в первой встрече подопечные Парфёнова потерпели разгромное поражение со счётом 0:3, но смогли выиграть в ответном матче – 2:0. Футболисты были расстроены, ведь им не хватило всего одного гола, чтобы зацепиться за проход.

«Сокол» провёл минувший сезон в третьей группе Второй лиги. Команда продемонстрировала великолепные результаты, одержав победы в 15 из 22 матчей и заняв по итогам розыгрыша первую строчку. Тренер саратовцев – очень скромный человек — Денис Бояринцев. Он не стал принимать все лавры на себя, а лишь отметил, что внёс маленький вклад в успех клуба, отдав дань уважения предыдущему наставнику.

«Родина» неплохо усилилась по ходу межсезонья. Команда взяла в аренду Максима Турищева из «Ростова». Предыдущий сезон он провёл в «Торпедо», сделав всего две результативные передачи за 25 туров. Также была поставлена подпись в контракте полузащитника тульского «Арсенала» — Сергея Ткачёва.

Федун: верю, что «Спартак» станет чемпионом.

Подопечные Парфёнова провели только две товарищеские встречи, но с абсолютно разными результатами. «Родина» потерпела поражение от «Волгаря» со счётом 0:1, но после этого разгромила «Шинник» — 3:0. Сложно судить, в каком состоянии находится московский клуб и насколько он готов к новому сезону.

С «Соколом» всё более понятно. Команда приняла участие в трёх контрольных матчах, но ни в одном из них не проиграла. Более того, она встречалась с сильными соперниками. Саратовцы начали с победы над «Зенитом» из Пензы – 2:1, а затем в дополнительное время обыграли «Крылья Советов» (2:1 д.в.). Удивила последняя игра, в которой удалось разгромить «Енисей» со счётом 5:1.

Статистика очных встреч на стороне гостей. Команды провели два матча в 2022 году. Первая игра закончилась вничью со счётом 2:2, а затем во втором круге дома «Сокол» одержал победу – 1:0.

«Зенит» отложил подписание контракта с Марио Фернандесом.

У «Родины» гораздо больше опыта, у неё известный многим наставник и укрепился состав, но этого будет недостаточно. «Сокол» замечательно провёл межсезонье, приняв участие в играх с сильными клубами. В каждом из трёх матчей клуб забивал. За гостей говорит и статистика очных встреч, поэтому поставим на фору «Сокола» (+1) за 2.22.

Прогноз и ставки на матч «Родина» — «Сокол» 16 июля 2023 года

Интересная встреча ждёт болельщиков. Мощная «Родина», почти познавшая вкус РПЛ, и «Сокол», который только недавно вышел из Второй лиги. У Парфёнова есть новички, которых нужно грамотно использовать — на это уйдёт время. Гости были лучше в очных встречах, и они в приподнятом настроении. Если и проиграют в матче Первой лиги, то вряд ли с большим разрывом. Предлагаем ставку на фору «Сокола» (+1) за 2.22

Ставка: победа «Сокола» с форой (+1) за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

Стала известна зарплата Тео Бонгонда в «Спартаке».

Полузащитник сборной Мексики может перейти в московское «Динамо».

Корнеев: для меня мерзко, что Фернандес дал слово и не сдержал его.

Главный тренер «Гавра»: Кузяев — настоящее усиление.