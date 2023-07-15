«Нефтехимик» — «Волгарь». Жамалетдинов найдёт себя

Где только не побывал экс-игрок ЦСКА, но карьера не складывается. Может быть, в Астрахани всё получится.

16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Волгарь». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами нижнекамцев: поставить на победу «Нефтехимика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Шансы астраханцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нефтехимик» — «Волгарь» 16 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нефтехимик» — «Волгарь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют нижнекамцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол астраханцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Волгарь» (16.07.2023)

Пришло время для начала нового сезона в российском футболе. 16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Волгарь». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтехимик». Начало запланировано на 18:00 мск. В минувшем сезоне команды не смогли добиться повышения, но сохранили прописку.

«Нефтехимик» неплохо провёл сезон-2022/2023. Команда взобралась на шестую строчку турнирной таблицы, набрав 47 очков. До пятого места не хватило всего трёх очков. Команда могла бы оказаться на месте «Родины» и испытать удачу в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ.

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«Волгарь» был не столь удачлив в минувшем сезоне и по итогам занял 12-е место, но с отставанием всего в три очка от нижнекамского клуба. Плотность в таблице говорит о высоком уровне конкуренции в Первой лиге. За 34 тура астраханцы забили 37 голов, пропустив 41.

Руководство «Волгаря» ответственно подошло к межсезонью и провело ряд усилений состава. Недавно команду пополнил полузащитник Кирилл Фольмер, права на которого принадлежали «Ростову», но прошлый сезон он провёл в «Балтике». 23-летний футболист забил один гол за 11 встреч, в которых принимал участие.

Также в аренду клуб из Астрахани получил Даниила Одоевского. 20-летний голкипер провёл четыре матча за основную команду «Зенита» и в будущем будет прогрессировать. Такое усиление как раз кстати. Но больше остальных впечатляет переход в «Волгарь» экс-нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова.

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«Нефтехимик» тоже не бездействовал и провёл ряд трансферов. Выделяется среди прочих покупка Максима Петрова у московского «Локомотива». Минувший сезон он провёл в составе «Алании», забив три мяча в 21 встрече. Также нижнекамский клуб взял в аренду защитника «Урала» Алексея Герасимова.

Астраханцы провели два товарищеских матча. В первом они потерпели поражение от «Локомотива» со счётом 2:4. Один из голов забил новичок «Волгаря» Жамалетдинов. В последней встрече удалось обыграть «Родину» — 1:0. По таким разносторонним результатам сложно судить о готовности клуба к новому сезону, но то, что новички в нём быстро адаптируются, является фактом.

Пять контрольных встреч провёл «Нефтехимик» — похвально! Сначала он сыграл вничью с «КАМАЗом» (2:2), затем разгромил «Строгино» (6:3) и победил «Торпедо» — 2:1. Два мяча из десяти забил недавно перешедший в клуб Максим Петров. Всё бы хорошо, но в двух последних матчах нижнекамцы потерпели поражения: от ЦСКА (0:4) и «Крыльев Советов» (2:3). Хотя ругать их не за что, всё-таки уровень соперников был несопоставим.

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Отлично смотрятся новички клубов и, судя по товарищеским матчам, они уже влились в состав. Сложно будет перестроиться с ходу и войти в ритм официальных матчей, особенно хозяевам, на счету которых пять контрольных игр. Не будем выбирать фаворита, а поставим на обе забьют за 1.95. Клубы покажут равный футбол, но моментов будет достаточно. Не исключено, что один из голов забьёт Жамалетдинов.

Прогноз и ставки на матч «Нефтехимик» — «Волгарь» 16 июля 2023 года

Во всех пяти контрольных матчах «Нефтехимика» забивалось не меньше трёх мячей – команда настроена на атакующий футбол. «Волгарь» провёл межсезонье скромнее, успев уступить «Локомотиву» (2:4), но следом выиграл со счётом 1:0 у «Балтики». Команды отлично усилились в нападении и, думается, в первой официальной игре этого сезона покажут результативный футбол вопреки ожиданиям.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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