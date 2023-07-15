«Акрон» — «КАМАЗ». Экс-игрок 2DROTS прочувствует Первую лигу

Автозаводцы подписали Бориса Фартуну из Медиалиги. Калешин продемонстрирует ему, что такой профессиональный футбол.

16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу тольяттинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех челнинцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ» 16 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ» (16.07.2023)

В России стартует новый футбольный сезон. 16 июля состоятся шесть встреч 1-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске померяются силами «Акрон» и «КАМАЗ». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В преддверии нового сезона «Акрон» выглядит одним из главных претендентов на выход в РПЛ. По итогам минувшего розыгрыша Кубка России он добрался до финала Пути регионов, обидно уступив «Краснодару». На предыдущих стадиях обыграл «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

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При этом команда из Тольятти набирала обороты в Первой лиге после неудачного старта сезона. За последние 27 туров она уступила только три раза. Причём дважды на выезде. Ничьих было многовато — 15. С другой стороны, с учётом того, сколько сил подопечные Калешина отдали в Кубке России, такие показатели вполне можно назвать хорошими.

Лето «Акрон» провёл весьма продуктивно. Он сохранил основообразующий костяк футболистов, продлил контракт с Евгением Калешиным и точечно усилил состав. Клуб из Тольятти подписал защитника сборной Северной Македонии Бояна Димоски, а также арендовал 21-летнего защитника московского ЦСКА Вадима Конюхова.

За четыре товарищеские встречи подопечные Калешина не потерпели ни одного поражения. Сначала они победили «Сатурн» (4:1), а также сыграли вничью с «Торпедо» (2:2) и «Спартаком» (1:1). Затем тольяттинцы переиграли красно-белых на выезде со счётом 2:0.

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У «КАМАЗА» всё наоборот. Он очень здорово стартовал в прошлом сезоне, но затем растерял всю свою привлекательность. За последние 13 туров в Первой лиге челнинцы победили только «Аланию», «Шинник» и «Арсенал» (во всех трёх случаях 1:0).

Также автозаводцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0), «Родиной» (2:2) и «Волгарём» (2:2). За этот период времени они забили только восемь мячей, в то время как сами пропустили 15. В результате клуб из Набережных Челнов закончил сезон только на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Кардинальных изменений летом не произошло. Тренерский штаб остался прежним. Покинули «КАМАЗ» два защитника — 34-летний Александр Денисов и Амир Мохаммад. Взамен челнинцы приобрели голкипера «Пари НН» Артура Анисимова, игрока медийной команды 2DROTS Бориса Фартуну и молодого нападающего «Балтики» Григория Борисенко.

На сборах челнинцы провели пять матчей. Сначала всё шло хорошо. Автозаводцы победили «Амкар» (5:2) и сыграли вничью с «Нефтехимиком» (2:2). Однако после этого они разгромно проиграли «Амкару» (1:4), сыграли вничью с «Зенитом» из Ижевска (3:3) и уступили «Рубину» (1:5). После этого они скрасили статистику победой над «Уфой» (3:2).

Поставить на победу «Акрона» в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Высокой результативности не ждём. У обеих команд здорово функционирует оборона. Особенно у тольяттинцев, которые умудрялись останавливать в прошлом сезоне мощное нападение клубов РПЛ.

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Президент Первой лиги Наиль Измайлов недавно поделился мнением, что «Акрон» является разрушителем больших клубов. В его словах есть доля правды. Тольяттинцы на деле доказали, что, несмотря на сильно ограниченные ресурсы, они способны успешно выступать на уровне элитного дивизиона.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ» 16 июля 2023 года

«Акрон» зарекомендовал себя как один из главных претендентов на выход в РПЛ. Клуб из Тольятти уверенно прогрессирует под руководством Евгения Калешина. Он отлично провёл сборы и точечно усилился. «КАМАЗ» закончил минувший сезон на плохой ноте. Да и на предсезонке он показал себя не с лучшей стороны. Трансферы вряд ли сильно помогут челнинцам исправить положение. Они часто проигрывают на выезде. Скорее всего, уступят и в этот раз. Хотя большого количества голов не ждём, ведь у обоих клубов порядок в обороне.

Ставка: победа «Акрона» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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