Мексика — Панама. Гильермо Очоа достоин награды

17 июля состоится матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика — Панама. Начало игры — в 2:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу мексиканцев можно с коэффициентом 1.66. Успех панамцев оценён в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика — Панама 17 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч Мексика — Панама не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика — Панама (17.07.2023)

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал 17 июля 2023, понедельник. 02:30 МСК Мексика Не начался Панама Кто победит в основное время? П1 X П2

Подходит к концу розыгрыш международного турнира, в котором выступили страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. На 17 июля запланирован матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретятся Мексика и Панама. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.

Мексика является самой титулованной командой Золотого кубка КОНКАКАФ. Она становилась чемпионкой целых 11 раз (трижды до переименования в 1991 году). Сравниться с «трёхцветными» в такой статистике могут разве что американцы, которые семь раз брали золото. Ни одна другая сборная не выигрывала турнир больше трёх раз.

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У зелёных всегда был один из самых сильных составов среди участвующих в Золотом кубке КОНКАКАФ команд. С давних времён у них отлично обстоят дела с развитием талантливых игроков. Хотя далеко не всегда мексиканцам удавалось адаптироваться в европейских клубах. Радует, что в последнее время проблемы с этим возникают реже.

К слову, одним из главных открытий минувшего сезона стал 38-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа. Он и раньше неоднократно потрясал поклонников футбола невероятными сейвами, в том числе на чемпионатах мира. Но в начале года вратарь присоединился к «Салернитане», в которой с ходу стал ключевым игроком.

В составе «Салернитаны» Очоа провёл 20 матчей, в которых совершил целых 70 сейвов. В частности благодаря его стараниям «морские коньки» за последние 15 туров уступили только «Эмполи» (1:2) и «Кремонезе» (0:2) на выезде. По итогу они заняли 15-е место в турнирной таблице, на 11 очков оторвавшись от зоны вылета.

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Теперь Очоа помогает своей национальной команде выиграть 12-й Золотой кубок КОНКАКАФ. На предыдущих стадиях турнира «трёхцветные» уверенно обыграли Коста-Рику (2:0) и разгромили Ямайку (3:0). Гильермо безукоризненно справился со своей работой. Справедливости ради стоит отметить, что её было немного. Зелёные доминировали.

Скорее всего, подобным образом будет складываться и предстоящий матч с Панамой, которая ни разу за всю историю существования не побеждала в Золотом кубке КОНКАКАФ. Ранее «канальщикам» лишь два раза удавалось добраться до финала турнира. В обоих случаях они проиграли США (0:0, по пенальти 1:3 и 0:1).

В этот раз американцам не удалось выбить панамцев. Хотя не исключено, что на их настрое отразилась массовая драка с канадцами в подтрибунном помещении после победы в 1/4 финала. Причиной потасовки послужило то, что футболисты сборной США насмехались над игроками «кленовых листьев».

Панамцы наказали американцев за неуважение к соперникам, одержав справедливую победу. Они выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, в частности в створ. Впрочем, в основное и дополнительное время выявить сильнейшего не удалось — 1:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой «канальщики» оказались удачливее.

В плане комплектации состава сборная Панамы сильно уступает Мексике. Уровень развития футбола у неё находится на невысоком уровне. Статистика это подтверждает. За 14 матчей квалификации ЧМ-2022 «канальщики» одержали только шесть побед и три раза сыграли вничью. В итоге они заняли пятое место в таблице и не вышли в финальный раунд турнира.

Бóльшую часть побед панамцы одержали в матчах с аутсайдерами. За эти 14 встреч они забили только 17 мячей. Впрочем, и сами пропустили не очень много — 19. Основываясь на этом, предлагаем поставить на победу сборной Мексики и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

История очных встреч всецело за такой исход. Ни в одной из десяти последних игр «канальщикам» не удалось победить. Ничьих при этом всего две. И это при том, что обе встречи проходили в Панаме. Предстоящий матч состоится в США. Сенсации не ждём. Зелёные — явные фавориты.

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Мексиканцы стали чемпионами в четырёх из семи последних розыгрышей Золотого кубка КОНКАКАФ. Во всех этих случаях защищал их ворота Очоа. Думается, нестареющий голкипер «трёхцветных» пополнит свою коллекцию ещё одной золотой медалью. Он этого определённо заслуживает.

Прогноз и ставки на матч Золотого кубка Мексика — Панама 17 июля 2023 года

У Мексики гораздо лучше результаты на дистанции, а также больше ресурсов. Также всецело на её стороне история 10 последних очных встреч. Вероятнее всего, «трёхцветные» будут владеть инициативой и доведут до победы в основное время. Голов много не ждём. Во-первых, Панама пропускает довольно редко. Во-вторых, Гильермо Очоа в отличной форме! На победу Мексики и тотал меньше 4.5 мяча в «Фонбет» дают 1.90, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Мексики и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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