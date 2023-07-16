«Черноморец» — «Алания». Василенко выполнит задачу-минимум

17 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Черноморец» – «Алания». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Владикавказа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех команды из Новороссийска оценивается аналитиками коэффициентом 4.05. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Черноморец» — «Алания» 17 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Черноморец» – «Алания» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Черноморец» — «Алания» (17.07.2023)

Российский футбол возвращается. Пока до старта РПЛ остаётся ещё немного времени, обращаем внимание на Первую лигу. В понедельник, 17 июля, «Черноморец» из Новороссийска примет владикавказскую «Аланию». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 мск.

«Моряки» долго шли к повышению в классе. Клуб регулярно оказывался рядом с тройкой сильнейших, но всякий раз ему не хватало решающего рывка. В прошлом сезоне подопечные Константина Зырянова выдали свой максимум – заняли первое место, обеспечив себе выход в Первую лигу за тур до конца.

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За весь сезон «Черноморец» потерпел всего три поражения, дважды проиграв стилистически неудобной «Чайке». Руководство клуба связывает с повышением большие надежды, при этом не обременяя команду давлением. «Моряки» намерены закрепиться минимум в середине таблицы и прогрессировать постепенно.

К 1-му туру «Черноморец» подходит практически без потерь. По крайней мере, большинство лидеров основы удалось сохранить. Кроме того, хозяева укрепили как оборону, так и нападение. К примеру, пришли защитник Олег Красильниченко из махачкалинского «Динамо», а также лучший бомбардир «Волгаря» Артём Делькин.

В это межсезонье «Черноморец» провёл всего два товарищеских матча и выиграть не смог ни в одном из них. Однако в соперниках были элитные клубы РПЛ – «Ростов» (1:4), «Краснодар» (2:2). «Моряки» стараются активно действовать в атаке, подтверждает это статус самой результативной команды Второй лиги. В дебютном матче дома черноморцы вновь не заставят болельщиков скучать.

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«Алания» точно поддержит смелый стиль игры хозяев. Владикавказский клуб в очередной раз остановился в шаге от возвращения в РПЛ, но не намерен сдаваться. Конечно, по-прежнему есть проблемы с лицензированием, поэтому клубу было отказано в участии в переходных матчах, но руководство старается разрешить ситуацию.

Пока же от гостей требуется лишь одно – убедительно провести ещё один сезон. Шансы на это хорошие, ведь не зря «Алания» всё ещё идёт в числе фаворитов. В конце марта команду возглавил Олег Василенко, который после нескольких неудачных матчей выдал серию из десяти игр без поражений.

Летом красно-жёлтые потеряли второго бомбардира команды Артура Галояна и защитника Хетага Кочиева, но едва ли стали слабее. Состав пополнили ряд футболистов из клубов РПЛ, призванные добавить как опыта, так и таланта. Отдельно стоит отметить ветерана Ибрагима Цаллагова из «Сочи» и перспективного Степана Мельникова из «Ростова». У Василенко подобрался крепкий состав, с которым можно решать серьёзные задачи.

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«Черноморец» долго ждал возвращения в Первую лигу и намерен устроить болельщикам праздник. Хозяева постараются играть активно, но всё же класса для победы на одной мотивации им не хватит. Стоит ждать обоюдной результативности, но «Алания» минимум одно очко из Новороссийска увезёт. Предлагаем ставку – гости не проиграют и обе забьют за 2.25.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Черноморец» — «Алания» 17 июля 2023 года

Этот матч нельзя назвать встречей равных соперников. «Черноморец» вернулся в Первую лигу спустя 11 лет и выглядит аутсайдером как по качеству состава, так и по уровню игры. «Алания» же, которой не позволили сыграть в переходных матчах за выход в РПЛ, предпримет ещё одну попытку финишировать в первой тройке. В товарищеских матчах красно-жёлтые не особо впечатлили, в защите хватает проблем, и не пропустить в гостях будет сложно. Но очки они раздобудут.

Ставка: «Алания» не проиграет и обе забьют за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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