Далер Кузяев усилит «Гавр»! Сколько ассистов и голов ждать от россиянина?

За шесть лет в составе клуба из Санкт-Петербурга Далер Кузяев пять раз выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Суперкубка и один раз – Кубка страны. За этот период времени он принял участие в 183 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами.

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Полузащитник мог продлить контракт с сине-бело-голубыми, но вместо этого принял решение попробовать свои силы в Европе. Его активно сватали в Турцию, но неожиданно 30-летний россиянин подписал контракт на два года с добывшим путёвку в Лигу 1 впервые за последние 14 лет «Гавром», который был основан почти 130 лет назад.

Новый клуб россиянина перспективен

«Гавр» славится тем, что у него одна из лучших академий в стране. Среди его выпускников множество футболистов, которые стали настоящими звёздами. Среди таких Бенжамен Менди, Димитри Пайет, Лассана Диарра, Поль Погба, Рияд Марез, Стив Манданда и другие.

По итогам минувшего розыгрыша Лиги 2 тёмно-синие заняли первое место. За 38 туров они уступили только три раза. Ничьих, правда, многовато — 15. С другой стороны, это был лишь первый сезон в качестве главного тренера команды из Гавра для перспективного 40-летнего словенца Луки Элснера. Наставник заслуживает особой похвалы.

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Ключевым фактором, за счёт которого Элснер добился успеха, стала надёжная оборона «Гавра». За 38 туров он пропустил только 19 мячей. Сам забил 46. Вопрос только в том, будет ли защитная линия тёмно-синих столь же эффективно справляться со своими обязанностями в Лиге 1? Здесь атакующая мощь у команд на порядок выше.

«Гавру» жизненно необходим Кузяев

Укрепление оборонительной линии — одна из причин, почему «Гавр» подписал Далера Кузяева. У россиянина много сильных сторон — удержание мяча, умение развивать атаки, а также универсальность. Но ещё он очень хорош в отборе. Его навык разрушать атаки соперника точно пригодится тёмно-синим.

Плюс может улучшиться результативность клуба. Его спортивный директор Матьё Бодмер заявил, что хотел бы видеть Кузяева в роли «восьмёрки» в качестве двустороннего полузащитника, способного врываться в штрафную соперника. Элснер в недавнем интервью признался, что планирует использовать россиянина именно так.

Далер в данном плане также отлично подходит тёмно-синим. У него хорошо получается открываться между линиями, а затем правильно распоряжаться мячом. Статистика это подтверждает. За 26 неполных матчей в минувшем розыгрыше РПЛ хавбек отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Впрочем, одно дело забивать в чемпионате России в составе не первый год доминирующего «Зенита», и совсем другое – во Франции, за одного из главных аутсайдеров лиги. Далеру наверняка потребуется некоторое время на освоение и адаптацию к требованиям Элснера.

Сколько забьёт Кузяев в дебютном сезоне Лиги 1?

У 30-летнего россиянина наверняка будет больше игровой практики и доверия со стороны главного тренера. Далер является самым дорогим футболистом «Гавра». Поставить на то, что он отдаст больше 2.5 голевой передачи в сезоне-2023/2024 в Лиге 1, принимается с коэффициентом 1.85.

Элснер отметил, что трансфер Кузяева — это однозначное усиление. Однако делать ставку на то, сколько забьёт полузащитник в грядущем сезоне, на наш взгляд, не стоит. Букмекеры, в свою очередь, предлагают поставить на тотал Кузяева больше 3.5 мяча за 1.85 и ровно столько же дают на тотал меньше 3.5 мяча.

Далер — очень командный игрок. Нередко вместо того, чтобы забить самому, он предпочитает отдать пас. За последние два сезона в чемпионате России он записал на свой счёт целых 11 голевых передач.

С результативностью в чемпионате Франции в принципе дела обстоят довольно неплохо. В прошлом сезоне только четыре команды забили за 38 туров меньше 44 мячей.

«ПСЖ» стоит опасаться?

Также можно сделать ставку на то, что Кузяев забьёт в сезоне-2023/2024 «ПСЖ». Коэффициент — 9.00. За 38 туров в минувшем розыгрыше Лиге 1 парижане пропустили 40 мячей, что немало. Однако новичку лиги вряд ли удастся с ходу навязать ему борьбу. Такое событие крайне маловероятно.

Ставка: Далер Кузяев отдаст больше 2.5 результативной передачи в сезоне-2023/2024 в Лиге 1 за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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