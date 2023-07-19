А вот «Лудогорца» мы не увидим в следующем раунде.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 15.5: Черчесову будет непросто, но он справится

19 июля пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «КИ Клаксвик»

Черчесов не слишком был обрадован результатом первой игры квалификации ЛЧ (0:0). Исландский клуб построил мощную защитную линию, которую подопечные российского специалиста преодолеть не сумели. Нулевая ничья полностью отражает содержание встречи. Соперники старались не допустить роковую ошибку и были крайне осторожны.

«КИ Клаксвик» в национальном чемпионате выиграл все 16 матчей и пропустил в них всего восемь мячей в свои ворота. Но уровень конкуренции там слишком низок, чтобы делать глобальные выводы. По составу гости уступают сопернику и вряд ли будут отказываться от сугубо оборонительной стратегии на ответную игру.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ференцварош» только набирает форму, и футболисты далеки от оптимальных кондиций. Но их уровень мастерства намного выше чем у соперника. В первой игре подопечным Черчесова не хватило игровой практики, а теперь они учтут ошибки. Но вряд ли игра окажется результативной — слишком велика цена победы. Рекомендуем изучить ставку тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Балкани»

В последние годы «Лудогорец» стабильно добирался до групповых стадий еврокубков и даже выходил в весеннюю часть. Тем не менее особого прогресса у команды нет, она либо топчется на месте, либо сдаёт позиции. Качественных новичков в последние годы всё меньше, а бывшие лидеры постарели и уже перестают тянуть необходимый уровень. Спад болгарского чемпиона совпал со спадом национальной команды, которой гегемония «Лудогорца» не принесла ничего хорошего.

«Балкани» на еврокубковой арене новичок, особенно если сравнивать с опытным соперником. За плечами у косоваров только один хороший прошлый сезон, когда они добрались до группового этапа Лиги конференций, обыгрывали «Сивасспор» и создали немало проблем пражской «Славии». Судя по всему, «Балкани» вошли во вкус и не собираются останавливаться на достигнутом. Их первый матч с «Лудогорцем» наилучшее тому подтверждение.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В первом матче «Балкани» ничуть не уступали именитому сопернику и уверенно обыграли его. Теперь косоварам достаточно не проиграть на выезде или проиграть с минимальным счётом, чтобы пройти дальше. С учётом того, что обороняться и ломать игру соперника гости умеют очень хорошо, для них это выполнимая задача. А мы можем рискнуть и поставить на непроигрыш «Балкани» за 3.64.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн»

«Карабаху» откровенно повезло с жеребьёвкой на первом этапе квалификации Лиги чемпионов. Клуб «Линкольн» из Гибралтара в первой встрече не сумел найти аргументов против позиционного нападения, выстроенного главным тренером хозяев Гурбаном Гурбановым. Редон Джиджа и Яссин Бензия отметились точными ударами и принесли победу «Карабаху» со счётом 2:1.

«Линкольн» собрал довольно пёстрый состав на Лигу чемпионов. В основе вышли представители Испании, Португалии, Ганы и Нигерии. Тем не менее гости сумели сообразить всего один удар в створ ворот, но он привёл к забитому мячу.

«Карабах» продемонстрировал в первом матче квалификации ЛЧ полное превосходство над соперником. Только невезение не позволило реализовать все свои моменты футболистам из Баку. При поддержке болельщиков они постараются исправить ошибки. Рекомендуем изучить ставку победа «Карабаха» с форой (-2.5) за коэффициент 2.03.

Экспресс на матчи 19 июля

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Ференцварош» — «КИ Клаксвик» за 2.10.

Ставка 2: «Балкани» не проиграет «Лудогорцу» за 3.64.

Ставка 3: победа «Карабаха» над «Линкольном» с форой (-2.5) за 2.03.

Общий коэффициент: 2.10 Х 3.64 Х 2.03 = 15.5.

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