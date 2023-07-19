ЦСКА готов к защите Кубка России. Кто ему может помешать?

В конце недели стартует новый сезон РПЛ, а уже на следующих выходных к нему подключится и Кубок России. Кто на этот раз станет обладателем этого трофея? Введение новой модели турнира сделало его более запутанным, но и более интересным. Те, кто следил за прошлым розыгрышем Кубка России, вряд ли остались разочарованными.

Фаворит очевиден?

Лучшие прогнозы на сегодня.

С главным фаворитом турнира никаких сюрпризов. «Зенит» в последние годы вырос настолько, что на дистанции в России у него нет конкурентов. Кубок немного другое дело, так как игр здесь меньше, чем в чемпионате и шансов на сюрприз больше. Петербуржцы три сезона подряд не могут выиграть этот трофей и даже не выходили в финал.

Для Сергея Семака и его команды РПЛ явно в приоритете, а в Кубке сине-бело-голубые часто позволяют себе играть не основным составом. Отсюда и частые осечки, так, в прошлом сезоне «Зенит» закончил свой путь уже на втором этапе четвертьфинала нижней сетки Пути регионов. поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 4.00.

Армейцы прервали застой

ЦСКА – действующий обладатель Кубка России. Полтора месяца назад армейцы в серии пенальти обыграли «Краснодар», добыв тем самым свой восьмой титул в этом турнире. По числу выходов в финал москвичам нет равных, их набралось 12, больше, чем у «Спартака» и «Зенита», вместе взятых.

До Владимира Федотова предыдущим тренером армейцев, который выигрывал Кубок России, был Леонид Слуцкий 10 лет назад. Наверняка аппетит приходит во время еды, и ЦСКА будет стремиться взять второй трофей подряд. Поставить на это можно с коэффициентом 6.00.

«Спартак» в деле

Следующим претендентом, по мнению экспертов, идёт команда, которая в упорной борьбе весной уступила армейцам вторую строчку чемпионата. «Спартак» уже успел неплохо усилиться, подписав Бонгонда и Медину.

С ними Гильермо Абаскаль верит в качественный рывок, тем более что его команда сохранила всех лидеров, а большинство конкурентов таким похвастаться не могут. Коэффициент на победу красно-белых чуть выше, чем у их соседей – 7.00.

У главного рекордсмена и прошлогоднего финалиста одинаковые шансы

Замыкают пятёрку главных претендентов, по мнению букмекеров, «Локомотив» и «Краснодар». Железнодорожники – рекордсмены турнира, ведь выигрывали Кубок России девять раз. Михаил Галактионов смог вывести из пике команду, которая боролась за выживание. Москвичи с ним начали очень быстро прогрессировать и могут замахнуться на юбилейный десятый трофей.

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У «Краснодара» отношения с турниром пока складываются не лучшим образом. «Быки» дважды выходили в финал и каждый раз проигрывали, но в серии пенальти. В 2014 году «Ростову» и в минувшем сезоне ЦСКА. Потеря Ионова и Рамиреса может дорого обойтись команде Владимира Ивича. Пока неясно, за счёт чего «быки» собираются прибавлять. Они с «Локомотивом» оценены коэффициентом 10.0.

ЦСКА был последней командой, выигравшей два кубка подряд, и может это повторить

Пожалуй, прорыв любой другой команды, кроме перечисленных, и её победа в турнире станут большим сюрпризом. Если выбирать фаворита в борьбе за Кубок России, то лучше всего обратить внимание на ЦСКА. У Владимира Федотова есть сыгранность, стабильность, класс, и отношение к турниру серьёзное. Именно армейцы были последней командой, которая выигрывала его два года подряд, и они могут повторить своё достижение.

Ставка: победа ЦСКА в Кубке России за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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