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«Урал» — ЦСКА, прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Урал» — ЦСКА. Федотову удобно играть с Гончаренко
Михаил Коробов
«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ
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Доказано очными встречами.

22 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (22.07.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российская Премьер-Лига возвращается с новым сезоном. На 22 июля запланированы четыре встречи 1-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами местный «Урал» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

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Под чутким руководством Виктора Гончаренко «Урал» из аутсайдера трансформировался в одного из самых неудобных и неуступчивых соперников. Несмотря на ограниченные ресурсы, в минувшем сезоне он добрался до финала Пути РПЛ Кубка России, уступив как раз ЦСКА (1:1 и 1:2).

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Удастся ли Гончаренко взять реванш у своего бывшего клуба? Летом оранжево-чёрные прилично усилились. Они подписали трёх легионеров — 27-летнего бразильского нападающего «Браги» Гильерме Шеттине, центрального защитника «Санта-Клары» Итало и левого латераля «Визелы» Кики.

Кроме того, в состав «шмелей» в качестве свободного агента перебрался Тимур Аюпов, выступавший в минувшем сезоне за «Оренбург». При этом команда из Екатеринбурга сохранила весь основообразующий костяк. Покинули её только те футболисты, которые совсем не нужны Гончаренко.

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Остаётся лишь выяснить, сколько времени белорусскому специалисту потребуется на то, чтобы встроить новобранцев в свою систему. Шеттине уже вполне уверенно чувствует себя в новом клубе. Он помог «Уралу» обыграть в товарищеских матчах «Нефтчи» (3:0) и «Крылья Советов» (1:1, по пенальти). В обеих встречах бразилец отметился забитыми мячами.

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При таком раскладе у оранжево-чёрных есть неплохие шансы закончить новый сезон в топ-10. О большем говорить, пожалуй, пока рано. Под занавес прошлого сезона у «Урала» всплыло множество проблем. За последние 11 туров он обыграл только «Оренбург» (2:1), «Химки» (3:0) и «Сочи» (1:0). Вничью сыграл с «Краснодаром» (1:1) и «Пари НН» (0:0).

ЦСКА законил минувший розыгрыш РПЛ на куда более приятной ноте. За последние 12 туров он уступил только московскому «Спартаку» (1:2). Вничью армейцы сыграли с «Локомотивом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Им даже удалось обыграть «Зенит» (1:0) и разгромить «Ростов» Валерия Карпина (4:1).

В результате красно-синие закончили сезон на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России. В финале они обыграли «Краснодар» (1:1, по пенальти 6:5). В первую очередь за такие хорошие результаты стоит похвалить Владимира Федотова. Наставник проделал огромный объём работы.

56-летнему специалисту удалось вывести на новый уровень рисунок футбола своих подопечных, подтянуть реализацию моментов и улучшить качество игры на выезде. Всё это в совокупности привело к тому, что красно-синие стали способны навязывать конкуренцию «Зениту» за золотые медали.

Армейцы были очень близки к тому, чтобы обыграть клуб из Санкт-Петербурга в финале Суперкубка России. Они создали больше опасных атак, нанесли больше ударов, в частности в створ, а также заработали в два раза больше угловых. Уступил ЦСКА только по владению мячом. Во всех остальных аспектах он смотрелся предпочтительнее действующего чемпиона РПЛ.

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К сожалению для болельщиков московского клуба, петербуржцы оказались более удачливыми в серии послематчевых пенальти. Если учесть то, что совсем недавно армейцы пережили переход Хесуса Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит», такую игру команды можно назвать просто отличной.

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Несмотря на то что матч состоится в Екатеринбурге, подопечные Федотова выглядят фаворитами. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Лишь в 1 из 15 последних очных встреч «шмелям» удалось выиграть, причём в серии послематчевых пенальти на групповом этапе Кубка России. Также было четыре ничьих.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

«Урал» постепенно прибавляет под руководством Гончаренко. Клуб отлично усилился летом и хорошо провёл сборы. Здорово, что некоторые новички уже приносят пользу. Тем не менее по силе екатеринбуржцы по-прежнему уступают армейцам. Хотя дело не столько в них, сколько в том, что ЦСКА стал очень хорош благодаря Федотову. Он шикарно провёл концовку прошлого сезона и здорово стартовал в текущем, несмотря на уход некоторых важных игроков. Думается, армейцы выиграют в предстоящем матче. История очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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