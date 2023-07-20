«Урал» — ЦСКА. Федотову удобно играть с Гончаренко

22 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (22.07.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается с новым сезоном. На 22 июля запланированы четыре встречи 1-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами местный «Урал» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

Под чутким руководством Виктора Гончаренко «Урал» из аутсайдера трансформировался в одного из самых неудобных и неуступчивых соперников. Несмотря на ограниченные ресурсы, в минувшем сезоне он добрался до финала Пути РПЛ Кубка России, уступив как раз ЦСКА (1:1 и 1:2).

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Удастся ли Гончаренко взять реванш у своего бывшего клуба? Летом оранжево-чёрные прилично усилились. Они подписали трёх легионеров — 27-летнего бразильского нападающего «Браги» Гильерме Шеттине, центрального защитника «Санта-Клары» Итало и левого латераля «Визелы» Кики.

Кроме того, в состав «шмелей» в качестве свободного агента перебрался Тимур Аюпов, выступавший в минувшем сезоне за «Оренбург». При этом команда из Екатеринбурга сохранила весь основообразующий костяк. Покинули её только те футболисты, которые совсем не нужны Гончаренко.

Остаётся лишь выяснить, сколько времени белорусскому специалисту потребуется на то, чтобы встроить новобранцев в свою систему. Шеттине уже вполне уверенно чувствует себя в новом клубе. Он помог «Уралу» обыграть в товарищеских матчах «Нефтчи» (3:0) и «Крылья Советов» (1:1, по пенальти). В обеих встречах бразилец отметился забитыми мячами.

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При таком раскладе у оранжево-чёрных есть неплохие шансы закончить новый сезон в топ-10. О большем говорить, пожалуй, пока рано. Под занавес прошлого сезона у «Урала» всплыло множество проблем. За последние 11 туров он обыграл только «Оренбург» (2:1), «Химки» (3:0) и «Сочи» (1:0). Вничью сыграл с «Краснодаром» (1:1) и «Пари НН» (0:0).

ЦСКА законил минувший розыгрыш РПЛ на куда более приятной ноте. За последние 12 туров он уступил только московскому «Спартаку» (1:2). Вничью армейцы сыграли с «Локомотивом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Им даже удалось обыграть «Зенит» (1:0) и разгромить «Ростов» Валерия Карпина (4:1).

В результате красно-синие закончили сезон на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России. В финале они обыграли «Краснодар» (1:1, по пенальти 6:5). В первую очередь за такие хорошие результаты стоит похвалить Владимира Федотова. Наставник проделал огромный объём работы.

56-летнему специалисту удалось вывести на новый уровень рисунок футбола своих подопечных, подтянуть реализацию моментов и улучшить качество игры на выезде. Всё это в совокупности привело к тому, что красно-синие стали способны навязывать конкуренцию «Зениту» за золотые медали.

Армейцы были очень близки к тому, чтобы обыграть клуб из Санкт-Петербурга в финале Суперкубка России. Они создали больше опасных атак, нанесли больше ударов, в частности в створ, а также заработали в два раза больше угловых. Уступил ЦСКА только по владению мячом. Во всех остальных аспектах он смотрелся предпочтительнее действующего чемпиона РПЛ.

К сожалению для болельщиков московского клуба, петербуржцы оказались более удачливыми в серии послематчевых пенальти. Если учесть то, что совсем недавно армейцы пережили переход Хесуса Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит», такую игру команды можно назвать просто отличной.

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Несмотря на то что матч состоится в Екатеринбурге, подопечные Федотова выглядят фаворитами. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Лишь в 1 из 15 последних очных встреч «шмелям» удалось выиграть, причём в серии послематчевых пенальти на групповом этапе Кубка России. Также было четыре ничьих.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

«Урал» постепенно прибавляет под руководством Гончаренко. Клуб отлично усилился летом и хорошо провёл сборы. Здорово, что некоторые новички уже приносят пользу. Тем не менее по силе екатеринбуржцы по-прежнему уступают армейцам. Хотя дело не столько в них, сколько в том, что ЦСКА стал очень хорош благодаря Федотову. Он шикарно провёл концовку прошлого сезона и здорово стартовал в текущем, несмотря на уход некоторых важных игроков. Думается, армейцы выиграют в предстоящем матче. История очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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