«Пари НН» — «Зенит». Семак готов к переменам

22 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» – «Зенит». Начало игры – в 15:15 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех нижегородцев оценивается в 5.30. Поставить на ничью можно за 4.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 22 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Пари НН» – «Зенит» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Пари НН» – «Зенит» (22.07.2023)

Действующий чемпион начнёт турнир с выезда в Нижний Новгород. Местный «Пари НН» под руководством Сергея Юрана спасся от вылета, выиграв в переходных матчах с «Родиной». В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились победой «Зенита» со счётом 3:0.

Вряд ли стоит ждать от петербуржцев настолько уверенной победы. Они редко сразу входят в новый сезон в хорошей форме, чаще набирая её уже на дистанции. Недавно «Зенит» играл в Суперкубке с ЦСКА и смотрелся не лучшим образом. Одержать победу получилось только благодаря отличным действиям вратаря Михаила Кержакова.

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«Зенит» продолжает обновляться. Он уже подписал полузащитников Ду Кейроса и Александра Коваленко. Недавно оформил трансфер защитника Марио Фернандеса, а за два дня до матча с «Пари НН» должен объявить о приходе одного из самых перспективных сербских защитников Страхини Эраковича.

Из потерь у чемпиона пока только Далер Кузяев, который улетел в «Гавр». Вероятно, не останется в команде Вендел, а вот с Малкомом ситуация интереснее. Именно он считался первым претендентом на продажу за большие деньги. Судя по информации, им интересуется клуб из Саудовской Аравии. Может уйти Клаудиньо: претендент на него — бразильский «Ботафого».

Сергей Юран в Нижнем Новгороде тоже работает над обновлением команды. Летом из клуба ушли больше 10 игроков, среди которых есть чуть ли не ключевые фигуры. Не забывает руководство и об усилении.

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Остались в Нижнем Новгороде лидеры атаки Калинский и Сулейманов. А это намёк на то, что даже с учётом перестройки в первых встречах у хозяев не должно быть проблем с голами. Предсезонку «Пари НН» тоже провёл результативно. В последнем матче с «Динамо» команда Сергея Юрана забила три мяча, но всё равно проиграла — 3:4.

Опыта, уровня и сыгранности хозяевам пока не хватает. «Зенит» в этом плане на несколько ступеней выше соперника. Да, он не набрал обороты, но и начинать сезон с потери очков Сергей Семак вряд ли планирует. Как минимум за счёт индивидуального мастерства некоторых исполнителей петербуржцы создадут много проблем «Пари НН».

Это не матч за Суперкубок с мощным ЦСКА, тут «Зениту» будет гораздо проще, хоть он и не очень любит выездные игры. «Пари НН» может рассчитывать на гол в ворота пока не набравшего форму чемпиона, но вряд ли это спасёт его от поражения. Есть смысл присмотреться к ставке на победу «Зенита» и обе забьют.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 22 июля 2023 года

Ещё весной «Зенит» без проблем разбирал на части нижегородцев, но в начале этого сезона повторить такой результат будет сложнее. Под руководством Сергея Юрана «Пари НН» ощутимо прибавил, но ему далеко до того, чтобы играть на равных с командами уровня «Зенита» и отбирать у них очки. Если со стороны гостей не будет недооценки соперника, то победа от них никуда не денется.

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.26.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

Прогноз на матч «Ахмат» ― «Крылья Советов» с коэффициентом 3.90.

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Прогноз на матч «Локомотив» ― «Рубин» с коэффициентом 4.40.

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