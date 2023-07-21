«Ахмат» — «Крылья Советов». Стресс возобладает над Писарским

Осинькин считает, что матч с грозненцами будет очень сложным и нервным. Ташуев уже морально победил?

22 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех самарцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (22.07.2023)

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремел матч за Суперкубок страны, теперь всё внимание на первенство. На 22 июля запланированы четыре встречи 1-го тура. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, на четыре очка отстав от расположившегося на третьей строчке «Спартака». Он установил клубный рекорд по количеству одержанных побед (15) и набранных очков (50) в сезоне, состоящем из 30 туров.

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Сергей Ташуев заслуживает особой похвалы. Возглавивший грозненцев в середине сезона наставник здорово модернизировал игру команды правильными тренировками и подходом. Специалист улучшил интенсивность силовой работы и психологию футболистов, а также увеличил глубину состава, раскрыв ряд молодых талантов.

Одним из главных открытий минувшего сезона стал Иван Олейников. 24-летний полузащитник, выступавший в позапрошлом сезоне за «Чайку» из третьего по силе дивизиона России, превратился в основообразующего игрока «Ахмата». За 31 матч во всех турнирах он записал на свой счёт пять забитых мячей и шесть результативных передач.

Под занавес сезона хавбек получил травму и выбыл на довольно длительный срок. Однако даже его попадание в лазарет не стало болезненным ударом для Ташуева. За последние 11 туров его подопечные уступили только ЦСКА (1:3) и «Ростову» (2:3). Вничью сыграли со «Спартаком» (0:0), «Факелом» (1:1) и «Краснодаром» (2:2).

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«Крылья Советов» закончили минувший сезон далеко не так здорово, как «Ахмат». Они избежали участия в стыковых матчах за право сохранить прописку в элитном дивизионе только за счёт добытой с большим трудом победы в матче заключительного тура со «Спартаком» (1:0), который бóльшую часть встречи провёл в меньшинстве.

Класс демонстрируемой самарцами игры выше, чем у многих команд РПЛ. Игорь Осинькин поставил им очень классный комбинационный атакующий футбол. Однако есть у «Крыльев Советов» большой недостаток, который перечёркивает все старания наставника. Речь идёт об ужасной реализации моментов.

Для того чтобы решить эту проблему, самарцы приобрели прошлой зимой лучшего бомбардира «Оренбурга» Владимира Писарского. Не помогло. За последние 11 туров подопечные Осинькина, помимо «Спартака», обыграли только «Сочи» (2:1). Вничью сыграли с «Оренбургом» (1:1) и «Химками» (0:0). Писарский за этот период времени не забил ни одного гола.

Недавно Осинькин дал интервью, в котором была поднята тема завершения. Он сказал следующее: «Вы знаете, мяч иногда от штанги может в ворота попасть, а иногда в поле отскочить. Сразу не узнаешь, как сложится. Вы сейчас уже за нас решили, что мяч почему-то в поле отскочит. А может быть, в этом сезоне как раз пришло время, когда он отскочит в ворота? Важнее, чтобы была игра».

С Осинькиным трудно не согласиться. Списывать со счетов его подопечных из-за плохой реализации определённо не стоит. Они уже не первый год радуют глаз нейтральных болельщиков взаимодействием на поле. Обидно, что результатов нет. Возможно, в будущем самарцам действительно начнёт улыбаться удача. Пока же больше верится в успех грозненцев.

Поставить на то, что «Ахмат» одержит победу в грядущей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Грозненцы подходят к матчу с большим спокойствием и уверенностью в своих силах. Недавно они точечно усилились, подписав центрального защитника Ясмина Челикова.

На выезде «Крылья Советов» выступают не лучшим образом. За 15 туров в минувшем розыгрыше РПЛ они уступили девять раз и дважды сыграли вничью. Кроме того, этим летом самарцы лишились подспорья основообразующего игрока — Александра Коваленко. Аренда закончилась, и полузащитник перебрался в «Зенит».

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Осинькин поделился мнением, что вокруг предстоящего матча будет много стресса. Он подчеркнул, что у его команды очень сложный календарь с самого начала сезона. За первые три недели у самарцев будет сразу шесть встреч, пять из которых с лидерами. Без Коваленко будет тяжело.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года

«Ахмат» под занавес минувшего сезона набрал отменный ход. Думается, этот розыгрыш он начнёт в том же духе. Клуб из Грозного наверняка стал ещё сильнее благодаря тренировкам Ташуева. На домашнем стадионе у него есть хорошие шансы обыграть «Крылья Советов». У самарцев классно поставлена командная игра, но плохая статистика, проблемы с реализацией и выездами заставляют усомниться в их успехе. Сложный календарь и уход ведущего футболиста укрепляют опасения.

Ставка: победа «Ахмата» за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит» с коэффициентом 2.50.

Экс-форвард «Ростова» Полоз тренируется с «Торпедо».

Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 2.63.

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