«Динамо» — «Краснодар»: Ивич проверит Личку на прочность

21 июля в Москве пройдёт матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар». Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей. Поставить на победу динамовцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех южан оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Краснодар» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59 по линии Winline. Смотри прямую трансляцию матча на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно, достаточно только зарегистрироваться!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (21.07.2023)

Новый сезон РПЛ стартует матчем «Динамо» и «Краснодара». Обе команды полны амбиций, но пока не могут добиться каких-то заметных достижений. Возможно, новый сезон станет прорывным для кого-то из этих соперников?

Динамовцы в межсезонье поменяли тренера: на смену Славише Йокановичу пришел Марцел Личка. Этот специалист впечатлил всех своей работой с «Оренбургом», но скепсиса в отношении его перспектив в «Динамо» довольно много. Ведь одно дело работать в команде-середняке, а другое — в московском клубе с большими амбициями. Футбол Лички — это атака. Разумеется, это подкупает всех болельщиков, да и футболистам такая игра интереснее, но удастся ли Марцелу найти баланс нападения и защиты в «Динамо»?

Настораживает то, что в «Динамо» пока нет приобретений. Говорят о мексиканце Луисе Чавесе, но пока этот переход не оформлен. Правда, вернулся в команду Фабиан Бальбуэна, это неплохое усиление для обороны москвичей. Но москвичи явно нуждаются в трансферах.

Что до «Краснодара», то здесь продолжает работу Владимир Ивич. Сербский специалист неплохо провел вторую половину сезона с клубом, выведя «быков» в финал Кубка России. В новом сезоне от него ждут дальнейшего прогресса. Правда, пока серб не может похвастаться усилением. Единственное приобретение краснодарцев — защитник Александр Эктов из «Оренбурга». Впрочем, костяк команды у «Краснодара» сформирован, трансферное окно будет открыто ещё долго, а на старте сезона Ивич вполне может справиться и с теми, кто есть в его распоряжении.

Нас ждёт матч «на три исхода». «Динамо» обладает чуть более качественной обоймой, но на стороне «Краснодара» сыгранность. Из ставок в первую очередь стоит рассмотреть вариант на то, что обе команды забьют. «Динамо» при Личке наверняка сделает крен в сторону атаки, краснодарцы при Ивиче отошли от традиционного стиля, стали играть дисциплинированнее, но оборона — не самое сильное качество южан. Коэффициент на этот исход — 1.59.

Можно рассмотреть и более рискованный вариант — ставку на ТБ 3.5 гола. Общий тренд РПЛ кренится в сторону атаки, хотелось бы видеть яркий старт, много голов. И это противостояние располагает к забитым мячам. Коэффициент на то, что в матче будет как минимум четыре гола, — 2.63.

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Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.