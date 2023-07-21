«Арсенал» — «МЮ». Хаверц и Маунт осваиваются

У полузащитников проблемы с реализацией, но тренеры уверены, что они скоро прибавят.

23 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «МЮ» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (23.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии пока что царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему розыгрышу АПЛ, команды принимают участие в товарищеских матчах. В одном из них 23 июля в США померяются силами лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Обе команды закончили минувший сезон в топ-3. Очные встречи показали, что клубы вышли примерно на один уровень игры. В первой, на «Олд Траффорд», «красные дьяволы» одержали победу со счётом 3:1. Во второй, на «Эмирейтс», выиграли уже «канониры» — 3:2. Как они сыграют на нейтральном поле?

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Градус матча, несмотря на товарищеский статус, наверняка будет высоким. Соперничество лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее старинных и значимых в английском футболе. С 1894 года они провели между собой 239 матчей во всех турнирах. 87 раз выигрывали лондонцы, 97 — манкунианцы. Кто победит в этот раз?

Во многом нынешний «Арсенал» выглядит предпочтительнее, чем «МЮ». Он доминировал бóльшую часть минувшего розыгрыша АПЛ под чутким руководством Микеля Артеты. Лишь под занавес сезона «канониры» обидно растеряли преимущество и буквально подарили чемпионство «Манчестер Сити».

Летом «Арсенал» здорово укрепил состав. Он приобрёл у «Вест Хэма» опорного полузащитника Деклана Райса, за которым не один год охотились топовые европейские клубы. Также «канониры» подписали атакующего полузащитника «Челси» Кая Хаверца и защитника «Аякса» Юрриена Тимбера.

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В обновлённом составе лондонцы провели два товарищеских матча. Сначала сыграли вничью с «Нюрнбергом» (1:1), а затем разгромили сборную МЛС (5:0). В последнем случае забитым мячом отметился Хаверц (на 89-й минуте). Пока что его приобретение вызывает противоречивые ощущения.

На предматчевой разминке Кай не сумел забить ни одного мяча в задании «кросс и удар». Хаверц наносил удары с расстояния около 11–12 метров. Несколько раз он пробил значительно выше ворот. Понятно, что это не показатель. Однако, учитывая возникшие у «Челси» проблемы с реализацией в прошлом сезоне, это тревожный знак.

Примечательно, что та же самая проблема появилась у «Манчестер Юнайтед». Этим летом он также приобрёл у «Челси» основообразующего полузащитника — Мэйсона Маунта. Помимо этого, «красные дьяволы» подписали голкипера «Интера» Андре Онана, на замену покинувшему команду Давиду де Хеа.

Вратарь пока что не провёл ни одного матча за манкунианцев, а вот хавбек принял участие в контрольных встречах с «Лидсом» (2:0) и «Лионом» (1:0). Впечатление от игры англичанина осталось не из лучших. Он упустил несколько хороших моментов, а также отдал много неточных передач. Есть и позитивные моменты, но минусов больше.

Сдаётся, новобранцу «МЮ» потребуется немало времени на освоение. Впрочем, Эрик тен Хаг не сильно переживает по данному поводу. Он отметил, что ему понравилась игра своих подопечных в товарищеских матчах. Насчёт проблем с завершением он отметил, что футболистам стоит быть более безжалостными и рассудительными.

Новых подписаний у «Манчестер Юнайтед» пока нет. Усилиться качественным центральным нападающим не получается. «Аталанта» запросила за Расмуса Хёйлунна нереальную сумму, а Гарри Кейн по-прежнему в составе «Тоттенхэма». Руководство лилово-белых не хочет его продавать.

При таком раскладе в победу «Арсенала» верится несколько больше. Он лучше смотрелся в прошлом сезоне и качественнее усилился в преддверии грядущего. С другой стороны, это всё же товарищеский матч. Артета и тен Хаг наверняка прибегнут к экспериментам и выделят игровое время молодёжи.

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В этом аспекте уже «красные дьяволы» выглядят предпочтительнее. В матчах с «Лидсом» и «Лионом» тен Хаг выделил много игрового времени игрокам академии. И, стоит отметить, молодёжь проявила себя шикарно. Некоторые сделали неплохую заявку на то, чтобы в новом сезоне выступать за основную команду.

Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.93. На двоих в минувшем сезоне лондонцы и манкунианцы забили целых 146 мячей. Пропустили тоже немало — 86. Также на стороне данного исхода история четырёх последних очных встреч. Во всех забивали обе команды, и тотал забитых мячей переваливался за три.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 июля 2023 года

Матч наверняка получится насыщенным моментами и забитыми мячами. У обеих команд здорово функционирует атака (особенно у «Арсенала»). Плюс тренеры наверняка прибегнут к экспериментам, что скажется на надёжности обороны. История четырёх последних очных встреч и то, что оба клуба пребывают на подъёме, предвещает много голов. Думаем, забьют обе команды, и немало.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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