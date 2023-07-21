«Локомотив» — «Рубин». Дзюба подольёт масла в огонь

Казанцам будет тяжело после возвращения из Первой лиги в РПЛ, а Артём наведёт на их оборону ужас.

22 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин». Начало – в 17:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами железнодорожников: поставить на победу москвичей можно за 1.81. Успех казанцев оценивается коэффициентом 4.50. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.16. Гол казанской команды доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин» (22.07.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается с новым сезоном. Матч 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» состоится 22 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток будет дан в 17:30.

Под руководством Михаила Галактионова железнодорожники начали процветать и рассчитывают продолжить прогрессировать в наступающем сезоне. Кроме того, благодаря зимним трансферам Ильи Лантратова, Максима Глушенкова и Артёма Дзюбы красно-зелёные выдали ударную концовку.

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Команда, которая боролась за выживание, в итоге заняла восьмое место. В заключительных 13 турах РПЛ «Локомотив» набрал 32 очка — лучший результат в весенней части чемпионата России. Москвичи надёжно действовали в обороне и продемонстрировали эффективную игру в атаке, ответив на 12 пропущенных мячей 34 забитыми.

Летом Иван Игнатьев, Дмитрий Живоглядов и Франсуа Камано покинули московскую команду. Лишь гвинейский нападающий был игроком стартового состава. «Локомотив» компенсировал потери за счёт трансферов Ильи Самошникова и Владислава Сарвели. Михаил Галактионов освоился в команде и усилил состав, поэтому к специалисту завышенные ожидания, вплоть до борьбы за медали.

«Локомотив» в рамках предсезонной подготовки провёл пять товарищеских матчей. Сперва у подопечных Галактионова не всё получалось. Они сыграли вничью с «Иртышом» (1:1), победили «Волгарь» (4:2) и уступили «Балтике» (0:1). В последних встречах со «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Квантом» (7:0) железнодорожники показали свой реальный игровой потенциал.

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После вылета в Первую лигу «Рубин» покинула группа ключевых футболистов стартового состава, поэтому на начальной стадии перестройки игрового механизма казанская команда демонстрировала неоднозначные результаты. Со второй половины осени результаты стабилизировались, но перед клубом встал новый вызов — из-за разногласий с руководством Леонид Слуцкий подал в отставку.

Рашид Рахимов справился с поставленными перед ним задачами. Под руководством 58-летнего специалиста «Рубин» завершил сезон на ударной ноте. В заключительных восьми матчах Первой лиги казанцы пропустили лишь три мяча, а забили 14 голов, набрав 22 очка из 24 возможных. Рубиновые в итоге заняли первое место и получили билет в РПЛ.

Рашид Рахимов продолжил работать с казанским клубом. Летом «Рубин» подписал четырёх футболистов, выступающих за международной арене — защитники сборной Черногории и Польши Игор Вуячич и Мацей Рыбус, полузащитник Армении Угочукву Иву, а также нападающий сборной Косово Мирлинд Даку. Руководство клуба ставит перед командой амбициозные цели.

«Локомотив» и «Рубин» провели 44 очные встречи. Москвичи записали в актив 18 побед, и 15 матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 47:44 в пользу железнодорожников. Последняя личная встреча в 28-м туре РПЛ-2021/2022 закончилась победой «Локомотива» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

«Локомотив» на ударной ноте завершил предсезонные сборы и подошёл к старту сезона в хорошем игровом тонусе. Вернувшийся в РПЛ «Рубин» вряд ли сможет выстоять во встрече с московским клубом, который под началом Михаила Галактионова нашёл свою игру. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу железнодорожников за 1.81 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года

«Локомотив» превосходит соперника в классе. К старту сезона московский клуб подошёл в хорошей форме. Подопечные Галактионова выиграли в двух последних товарищеских матчах с суммарным счётом 10:0 и постараются продолжить победную серию в первом официальном матче сезона. Артём Дзюба постарается не разочаровать болельщиков. Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» за 1.81 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.81.

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