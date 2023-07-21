«Арсенал» — «Динамо» Мх. Бердыев своего не упустит

Курбан Бекиевич исправится за поражение в матче с «Торпедо». Грядущий соперник не так силён и опасен.

23 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу махачкалинцев можно с коэффициентом 2.35. Успех туляков оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Динамо» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Динамо» (23.07.2023)

В России стартовал новый футбольный сезон. Хватает интересного как в РПЛ, так и в Первой лиге. На 23 июля запланировано семь встреч 2-го тура. В одной из них на стадионе «Арсенал» в Туле померяются силами местный «Арсенал» и махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Будущее тульского «Арсенала» становится всё туманнее. Совсем недавно его покинул многолетний руководитель Гурам Аджоев. Для болельщиков клуба это хорошая новость, ведь они неоднократно требовали его отставки. Но что будет дальше? Не окажется ли новый президент хуже старого?

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«Арсенал» по-прежнему возглавляет экс-наставник «Краснодара» Александр Сторожук. За последние 14 туров под его руководством в минувшем розыгрыше Первой лиги туляки одержали только две победы и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только девять мячей, а сами пропустили 21.

Летом «канониры» здорово усилились. Их состав пополнили ряд перспективных новичков, в частности два нигерийских футболиста «Краснодара» Джонатан Окоронкво и Ифеани Дэвид Ндука. Вот только улучшение комплектации не помогло «Арсеналу» обыграть на домашнем стадионе «Ленинградец», выступавший в прошлом сезоне в третьем по силе дивизионе страны.

Более того, соперник был ближе к победе, чем подопечные Сторожука. У него было сразу два верных шанса отличиться. Оба упустил Максим Левин. Сначала туляков выручил новобранец Ндуку. Он отбил головой летевший в пустой угол ворот мяч. Затем голкипер «Арсенала» Михаил Левашов парировал пенальти.

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У махачкалинского «Динамо» будущее выглядит куда перспективнее. Летом оно не стало сильно видоизменять состав. Вместо этого сине-белые произвели смену главного тренера. Должность занял небезызвестный Курбан Бердыев, когда-то творивший сумасшедшие сенсации во главе «Ростова».

Последний тренерский опыт у Бердыева был неудачным. Он покинул «Сочи» после пяти туров, в которых его подопечные обыграли ЦСКА (2:0) и московское «Динамо» (2:0), а также уступили «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2). Что будет в махачкалинском «Динамо»?

Стиль махачкалинцев больше соответствует тактическим предпочтениям Курбана Бекиевича. Они привыкли играть вторым номером, действуя от обороны. Выступая таким образом, клуб из Махачкалы по итогам минувшего сезона занял восьмое место в таблице Первой лиги. За 34 тура он уступил только 12 раз.

За этот период времени сине-белые пропустили лишь 29 мячей. Меньше только у ставшего чемпионом «Рубина». Сами, правда, тоже забили немного — всего 25 голов. Поставить на то, что «Динамо» не проиграет в предстоящем матче и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

В первой игре под руководством Бердыева махачкалинцы проиграли «Торпедо» (0:2). Результат плохой, но другого и не ожидалось. Ни для кого не секрет, что 70-летнему наставнику необходимо время на освоение. К тому же в соперниках был только покинувший РПЛ клуб с куда более сильным составом.

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В предстоящей встрече у сине-белых гораздо больше шансов зацепиться за очки. «Арсенал» ещё с конца прошлого сезона пребывает в жутком кризисе. Чёрная полоса Сторожука вообще длится с зимы, когда его отправил в отставку «Краснодар» из-за неудовлетворительных результатов. Что-то подсказывает, что выберется из неё клуб ещё не скоро.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Динамо» 23 июля 2023 года

Если выступавшей в прошлом сезоне во Второй лиге команде «Арсенал» чуть не проиграл на домашнем стадионе, то обладающее крепкой обороной махачкалинское «Динамо» ему тем более вряд ли удастся обыграть. У туляков по-прежнему много проблем. Несмотря на то что Бердыеву обычно требуется много времени на освоение, в победу его новых подопечных верится больше. Полагаем, что махачкалинцы как минимум не проиграют. Высокой результативности не ждём. Обе команды редко забивают.

Ставка: «Динамо» Махачкала не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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