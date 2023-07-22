Ташуев не загадывает наперёд. «Ахмат» заявит об амбициях в матче с «Крыльями Советов»

22 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало — в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех самарцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.42. Поставить на ничью предлагают за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» – «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» (22.07.2023)

Программа второго игрового дня 1-го тура чемпионата России по футболу завершается в Грозном. Местный «Ахмат» на одноимённом стадионе примет гостей из Самары – «Крылья Советов». Стартовый свисток в матче будет дан в 20:00 мск.

«Ахмат» в прошлом сезоне долго претендовал на рекордное место в тройке сильнейших. Команда Сергея Ташуева провалила лишь концовку чемпионата, не сумев обыграть «Ростов» и «Краснодар», потеряв пять очков. Тем не менее разочарования у болельщиков нет, ведь клуб повторил свой рекорд и занял пятое место.

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Грозненцы намерены вновь навязывать борьбу лидерам. Ташуев по-прежнему руководит командой, все лидеры остались в клубе, и в первом домашнем матче настрой будет максимальным. Прогресс прошлого сезона во многом связан с качеством нападения – был забит 51 гол, что на 15 больше, чем сезоном ранее.

Однако проблемы с обороной никуда не делись, и именно этим аспектом предстоит заняться тренерскому штабу уже в первых встречах. Летом «Ахмат» не совершал громких сделок на трансферном рынке, но двух защитников приобрёл – боснийца Ясмина Челиковича и Владислава Волкова из «Чайки». По крайней мере, глубину состава новички помогут увеличить.

Оценить готовность «Ахмата» пока в полной мере сложно. Команда провела лишь два товарищеских матча – сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» из Первой лиги (1:1) и обыграла дубль «Зенита» (4:2). Впрочем, официальные матчи – совсем другое, особенно на своём поле. На «Ахмат-Арене» хозяева не проигрывали в двух встречах и готовы продлить эту серию.

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Задача не самая простая, ведь «Крылья Советов» в последние годы неплохо выступают в Грозном – всего одно поражение в четырёх матчах в основное время. Хотя в целом показатели самарцев на выезде нельзя назвать хорошими, серия поражений в официальных играх насчитывает уже четыре матча. За этот период самарцы пропускали минимум по два гола даже от соперников уровня «Факела» и «Пари НН».

«Крылья Советов» ждёт непростой сезон, главной целью которого является сохранение прописки в РПЛ. В мае они с этим справились, благодаря победам над «Уралом» и «Спартаком» удалось избежать даже попадания в зону переходных матчей. Команда Игоря Осинькина провела мощный первый круг и смогла закрепиться в середине турнирной таблицы, но затем потери лидеров спровоцировали серьёзный спад.

Летом самарцы толком укрепить состав тоже не смогли, поэтому основная надежда связана с нынешними звёздами. Основное внимание обращено на форварда Владимира Писарского. Россиянин был в лидерах бомбардирской гонки в составе «Оренбурга», но в Самаре не забил ни одного мяча в РПЛ. Осинькин отмечал, что новичку не хватает тактических знаний, но времени на адаптацию было достаточно.

В контрольных матчах «Крылья Советов» выглядели неплохо. В пяти играх одержали лишь две победы над «Рубином» и «Нефтехимиком», но забивали регулярно. В Грозном гости могут сыграть осторожнее, но проблемы в обороне никуда не делись, и избежать пары пропущенных мячей вновь едва ли удастся. Таким образом, без активности впереди рассчитывать на очки не приходится.

«Ахмат» заслуженно считается фаворитом этого матча. Хозяева добились существенного прогресса в прошлом сезоне и сохранили основных лидеров. Дома грозненцы играют уверенно, тогда как у «Крыльев Советов» четыре поражения на выезде подряд. Самарцы могут рассчитывать минимум на гол, но одержать победу пока не получится. Предлагаем ставку: «Ахмат» не проиграет и обе забьют за 2.19.

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В недавнем интервью Ташуев рассказал, что встречался с президентом клуба и обговорил дальнейшие перспективы клуба. По словам тренера, задача поддерживать планку и постараться не опускаться ниже пятого места, а дальше будет видно. То, что наставник «Ахмата» не заглядывает наперёд, впечатляет.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года

Обе команды вступают в новый сезон с большими амбициями. «Ахмат» финишировал в пятёрке лучших, но может претендовать на большее. Сильнее команда не стала, но важнее, что ей удалось остаться на прежнем уровне. «Крыльям Советов» сложнее, потому что во избежание очередной борьбы за выживание необходимо прибавлять. Мгновенного преображения не ждём, поэтому в Грозном самарцы в лучшем случае смогут рассчитывать на результативную ничью.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и обе забьют за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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