«Енисей» — «Ленинградец». Штейнбрехер достойно заменит Ивахова

Уход Ивахова как будто никто и не заметил. Неужели красноярцы настолько привыкли к частой смене наставников?

23 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Енисей» — «Ленинградец». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красноярцев можно с коэффициентом 1.75. Успех клуба из Ленинградской области оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Енисей» — «Ленинградец» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Енисей» — «Ленинградец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Енисей» — «Ленинградец» (23.07.2023)

В России стартовал новый футбольный сезон. На 23 июля запланировано семь встреч 2-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске местный «Енисей» примет «Ленинградец». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

За три дня до игры 1-го тура с «Кубанью» стало известно, что Алексей Ивахов покидает должность главного тренера «Енисея». Его место занял Эдуард Штейнбрехер, ранее возглавлявший «Балтику». Предполагалось, что столь внезапная смена наставника негативно отразится на настрое красноярской команды.

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Однако красно-синие как будто не заметили перемен. Несмотря на то что встреча проходила в Краснодаре, они обыграли «Кубань» (2:1). «Львы» вполне могли забить больше. Они нанесли семь ударов в створ. Если бы не голкипер жёлто-зелёных Юрий Нестеренко, счёт был бы иным.

Первый гол на 17-й минуте забил новобранец «Енисея» Антон Орлов, выступавший в прошлом сезоне за «Чайку» из Второй лиги. 26-летний полузащитник стал единственным приобретением команды из Красноярска этим летом. Как видно, много времени на адаптацию ему не потребовалось.

Если так пойдёт и дальше, у «Енисея» будут неплохие шансы побороться за выход в РПЛ в этом сезоне. Красно-синие уже не первый год держатся в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. По итогам минувшего розыгрыша они заняли четвёртое место и получили право сыграть в стыках, уступив «Факелу».

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«Ленинградец», в свою очередь, в прошлом сезоне выступал во Второй лиге. За 32 матча он потерпел только два поражения, а также семь раз сыграл вничью. За этот отрезок времени клуб из Ленинградской области забил целых 67 мячей, в то время как сам пропустил только 17 — меньше всех.

Летом «Ленинградец» не сумел качественно усилиться из-за крайне ограниченных ресурсов. Более того, ему пришлось расстаться с ведущим полузащитником — Игорем Дмитриевым. Сын бывшего нападающего СССР, «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева перебрался в состав «Урала».

В матче 1-го тура Первой лиги подопечные Сергея Кирьякова не сумели обыграть закончивший сезон на 13-м месте в турнирной таблице тульский «Арсенал» (0:0). «Ленинградец» был ближе к победе. У него было два явных голевых момента. Сначала Максим Левин, пробив в пустой угол ворот, попал в полузащитника соперника Ифеани Дэвида Ндуку. Затем, он же не сумел реализовать 11-метровый удар. Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов оказался проворнее.

Впрочем, и вратарю команды из Ленинградской области Никите Карабашеву неоднократно приходилось вступать в игру. В Первой лиге славящаяся надёжностью оборонительная линия «Ленинградца» оказалась далеко не столь эффективна. Да и забивать ей стало на порядок труднее.

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Поставить на победу «Енисея» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Большое преимущество красноярцам даёт то, что грядущая встреча состоится на домашней арене. За 17 туров на своём поле в прошлом сезоне «львы» уступили только однажды и шесть раз сыграли вничью.

Столь впечатляющая статистика обусловлена тем, что красно-синие играют и тренируются в манеже. Другим командам в таких условиях выступать трудно. «Ленинградцу» будет сложнее вдвойне, ведь матч для него станет первым с «Енисеем».

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Енисей» — «Ленинградец» 23 июля 2023 года

Несмотря на уход Ивахова, «Енисей» выглядит одним из главных претендентов на выход в РПЛ. У красно-синих отличный потенциал. Точечное усиление и без того хорошо укомплектованного состава уже приносит плоды. У «Ленинградца» гораздо меньше ресурсов. Несмотря на успехи во Второй лиге, он выглядит аутсайдером. Клубу необходимо время на освоение. Вероятнее всего, в Красноярске в манеже он уступит «львам».

Ставка: победа «Енисея» за коэффициент 1.75.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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